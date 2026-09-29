Giải pháp nông nghiệp - thực phẩm thông minh từ Đan Mạch

Hội thảo quy tụ 8 doanh nghiệp Đan Mạch và khoảng 100 đại biểu đến từ các lĩnh vực khác nhau trong ngành nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam ảnh: thụy miên

Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch đã đồng tổ chức hội thảo "Sản xuất Thông minh, Tương lai Bền vững: Công nghệ Nông nghiệp - Thực phẩm của Đan Mạch cho Việt Nam" tại TP.HCM.

Tại hội thảo, các bên đã nghe giới thiệu về những công nghệ và giải pháp dựa trên dữ liệu của Đan Mạch, phù hợp để nâng cao hiệu quả, tính bền vững và khả năng chống chịu cho ngành sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ 8 doanh nghiệp Đan Mạch và khoảng 100 đại biểu đến từ các lĩnh vực khác nhau trong ngành nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo tập trung vào chuyên môn và công nghệ của Đan Mạch trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, bao gồm thức ăn trong chăn nuôi động vật và thủy sản, sức khỏe và phúc lợi động vật, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, quản lý tác động do nhiệt độ cao, giải pháp cho ăn chính xác, chăn nuôi dựa trên dữ liệu, chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM ảnh: thụy miên

Các bài trình bày cùng hai phiên thảo luận cũng tập trung làm rõ cách các giải pháp thức ăn chăn nuôi tích hợp, kỹ thuật chăn nuôi thích ứng với khí hậu và quản lý dựa trên dữ liệu giúp các nhà sản xuất chăn nuôi lợn và bò sữa tại Việt Nam nâng cao hiệu quả, năng suất và đảm bảo phúc lợi động vật.

Bên cạnh đó, vai trò của các giải pháp sinh học, các biện pháp chăm sóc sức khỏe động vật, công nghệ chuỗi lạnh và các nguồn năng lượng sạch cũng được đề cập nhằm tăng cường khả năng chống chịu, chất lượng và tính bền vững của chuỗi giá trị thực phẩm Việt Nam, từ công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo vệ sinh tại trang trại cho đến khâu chế biến và xuất khẩu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho hay thành phố hiện nay đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái, tuần hoàn gắn với đô thị hóa và phát triển bền vững. Trong đó, chăn nuôi là một lĩnh vực quan trọng, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Trưởng Bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Đan Mạch ảnh: thụy miên

"Chăn nuôi của thành phố hiện nay ngày càng chú trọng đến ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Công tác an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường luôn luôn được đặt lên hàng đầu", theo ông Cường.

Trong bối cảnh này, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là chuyển giao công nghệ, giống chất lượng cao giúp cải thiện chất lượng con giống tại các trang trại trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, phát triển chăn nuôi công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn cũng là thế mạnh của ngành nông nghiệp Đan Mạch.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Trưởng Bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Đan Mạch, cho biết thông qua việc tăng cường hợp tác trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, Đan Mạch hy vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới một nền sản xuất thực phẩm hiệu quả, an toàn và bền vững hơn, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực này.