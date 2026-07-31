Triển vọng kinh tế Việt Nam tăng cao trên trường quốc tế

Mới đây, chuyên trang The Business Times (Singapore) đánh giá việc đẩy lên chuỗi giá trị đang giúp VN thu hút thêm vốn châu Á chất lượng trong nửa đầu năm 2026.

Sự chuyển dịch mới

Theo bài phân tích trên, dữ liệu chính thức gần đây cho thấy VN trong nửa đầu năm 2026 thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký - bao gồm vốn mới cam kết, vốn điều chỉnh cho các dự án hiện có, và đóng góp vốn cũng như mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài - đạt 34,65 tỉ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Về cấu trúc, các cam kết đầu tư mới của Trung Quốc vào VN đã giảm hơn một nửa trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, các cam kết mới từ Trung Quốc đại lục giảm 54% xuống còn 977 triệu USD, giảm tỷ lệ này xuống còn 5,6% so với 22,9% cùng kỳ năm trước. Tính cả dòng vốn từ Hồng Kông và Đài Loan, đầu tư từ Trung Quốc cũng giảm hơn 48% xuống còn 1,84 tỉ USD, từ 3,55 tỉ USD. Vào cuối tháng 6, khối này chỉ chiếm 10,6% tổng số cam kết mới với VN, từ 38,2% nửa đầu năm 2025 và 36,5% vào cuối năm ngoái.

Doanh số bán lẻ tăng tốc được đánh giá đã thúc đẩy kinh tế VN Ảnh: Nhật Thịnh

Ngược lại, Singapore và Hàn Quốc cùng chiếm khoảng 73% tổng vốn đăng ký mới 17,39 tỉ USD của VN trong nửa đầu năm, tổng số vốn đã vượt quá số vốn thu hút được trong cả năm 2025. Đây là kết quả của việc các nhà đầu tư Singapore và Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào VN. Vì thế, The Business Times đánh giá VN vẫn duy trì sức hút đầu tư liên tục dù nguồn vốn thay đổi rõ rệt. Qua đó, VN đang tái định hình cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Sự chuyển dịch này được đánh giá là tín hiệu tích cực giữa các căng thẳng liên quan dòng chảy thương mại trong khu vực và VN đặt mục tiêu hướng đầu tư vào các dự án có giá trị cao hơn.

Đặc biệt, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng mức đầu tư cho thấy VN đang thu hút các dự án vốn lớn hơn. Bằng chứng là với số lượng dự án đến từ Hàn Quốc không thay đổi ở mức hơn 200, vốn trung bình trên mỗi dự án đã tăng vọt lên khoảng 25,8 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức 1,1 triệu USD trước đây.

Nâng vị thế

Mới hồi đầu tháng 7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng VN và Philippines lên vị thế thu nhập trung bình cao sau nhiều năm phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tờ The Strait Times đánh giá kết quả vừa nêu giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào VN và Philippines. Theo đó, WB nhận định mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu của VN "phản ánh những tiến bộ trên tất cả các ngành công nghiệp chính, không phải là một cơn sốt ngành duy nhất, mà là sự chuyển dịch toàn nền kinh tế".

"VN, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đang hướng tới tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, phần nào được thúc đẩy bởi làn sóng cải cách thân thiện với doanh nghiệp và chiến dịch đầu tư hạ tầng quy mô lớn", tờ The Strait Times phân tích.

Tương tự, chuyên trang The Business Times đánh giá: "Sản xuất, xuất khẩu và xây dựng đã là câu chuyện tăng trưởng của VN ít nhất trong 5 năm qua, khi nền kinh tế Đông Nam Á hưởng lợi từ việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Động lực sau đó giờ có thêm việc tăng tốc khi doanh số bán lẻ và chi tiêu dịch vụ tiêu dùng tăng vọt".

Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Fitch Ratings - một trong những nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới - dự báo tăng trưởng trung hạn của VN "vượt trội so với nhiều quốc gia cùng nhóm xếp hạng".

Theo Fitch Ratings, điều đó phản ánh kỳ vọng của VN sẽ tiếp tục thích ứng để thu hút FDI mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng trưởng cũng sẽ được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng, lợi thế về dân số, sự mở rộng liên tục của ngành dịch vụ và nhiều sáng kiến cải cách cơ cấu khác nhau. Fitch Ratings kỳ vọng sự gắn kết chính trị mạnh mẽ ở VN sẽ hỗ trợ việc thực thi hiệu quả các ưu tiên chính sách, bao gồm các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất thông qua hỗ trợ công nghệ và đổi mới, và thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân trong nước.

"Các cải cách cơ cấu mà Chính phủ đang thúc đẩy có thể mang lại triển vọng tăng trưởng trung hạn tích cực cho VN so với mức cơ sở. Chương trình cải cách cũng dự kiến điều chỉnh lại mô hình kinh tế hướng tới tăng trưởng nhanh hơn, giá trị gia tăng cao hơn và bền vững hơn, ít phụ thuộc vào lao động giá rẻ và tập trung hơn vào cải cách thể chế và quy định, tăng năng suất và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của khu vực tư nhân thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và xanh, và đầu tư vào chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo", theo đánh giá của Fitch Ratings.