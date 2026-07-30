Tàu sân bay Mỹ USS George Washington cập cảng Đà Nẵng

Chiều 30.7, tại cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì lễ đón đoàn tàu Hải quân Mỹ, gồm tàu sân bay USS George Washington, tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG-86), bắt đầu chuyến thăm VN từ ngày 30.7 - 5.8.

Tàu sân bay USS George Washington cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: KHANG NINH

Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam. Về phía Mỹ có Đại diện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Tùy viên Quốc phòng và các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại VN.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) ẢNH: KHANG NINH

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chào đón chuẩn đô đốc Eric J. Anduze, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 của Hải quân Mỹ ẢNH: KHANG NINH

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, chỉ huy nhóm tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ đoàn hai bên cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Chuyến thăm nhằm góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa 2 nước; đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của VN trong việc tiếp nhận các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) cập cảng Tiên Sa

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, dài 333 m, có khả năng mang theo khoảng 80 máy bay.

Tàu sân bay USS George Washington neo tại vịnh Đà Nẵng ẢNH: KHANG NINH

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa chào mừng đoàn Hải quân Mỹ tại lễ đón ở cảng Tiên Sa ẢNH: KHANG NINH

Đây là lần thứ 4 tàu sân bay Hải quân Mỹ đến thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tàu USS Carl Vinson cập cảng năm 2018, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan lần lượt đến vào năm 2020 và năm 2023.