HLV U.23 Thái Lan nóng lòng 'đại chiến' U.23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh nói điều đặc biệt

HLV Thawatchai háo hức trước trận đấu gặp U.23 Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

U.23 Thái Lan chờ đón gặp U.23 Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển U.23 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết: "Đây là thế hệ mới của đội tuyển U.23 chúng tôi, cùng với các cầu thủ kinh nghiệm của U.23 Thái Lan từ trước đó. Giải đấu này là bước đầu tiên để chuẩn bị cho thế hệ cầu thủ này hướng đến vòng loại U.23 châu Á.

Sự quan tâm chính tại giải đấu này là các cầu thủ mới có thể kết hợp cùng các cầu thủ kinh nghiệm trong cùng một đội. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là mang đến những khả năng tốt nhất của mình trong mọi giải đấu.

Thi đấu cùng 3 đối thủ chất lượng như U.23 Việt Nam, U.23 Qatar và U.23 Singapore sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi. Trận đấu mở màn của U.23 Thái Lan gặp đội tuyển U.23 Việt Nam là rất đặc biệt, đem đến sự cạnh tranh giữa 2 đội.

HLV Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo giải quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ảnh: Độc Lập

Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình. U.23 Thái Lan tin chắc rằng người hâm mộ sẽ rất háo hức với trận đấu thú vị này. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan sẽ ủng hộ đội tuyển U.23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026".

Trong tư cách đội chủ nhà, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Đội tuyển U.23 Việt Nam có sự kết hợp giữa lứa cầu thủ đã dự ASIAD và các giải trước đó như VCK U.23 châu Á 2026, cùng với thế hệ cầu thủ mới sinh từ năm 2005 đổ về sau.

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Chúng tôi có tổng cộng 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước, đang thi đấu ở V-League và giải hạng nhất quốc gia, với thời gian chuẩn bị khá eo hẹp. Nhưng có giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 này, U.23 Việt Nam sẽ tích lũy để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2027 và mục tiêu xa hơn nữa là đội tuyển quốc gia.

U.23 Việt Nam đến với tỉnh Gia Lai cùng mục tiêu thi đấu thể hiện hết mình vì màu cờ sắc áo. Toàn thể đội bóng sẽ cố gắng cống hiến cho khán giả và người hâm mộ phố núi cũng như cả nước để có thành tích tốt nhất".