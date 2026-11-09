Dự đoán, kênh phát đội tuyển Việt Nam vs Đài Loan: Chủ nhà thắng dễ, Olaha Mạnh Đức lập công

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trong trận ra quân

Màn so tài với Đài Loan mang ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm lại cảm giác chiến thắng mà còn là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm những phương án nhân sự hướng đến VCK Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Đài Loan

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều thay đổi đáng chú ý về lực lượng. Trong danh sách 27 cầu thủ được triệu tập, những gương mặt quen thuộc như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long hay Cao Pendant Quang Vinh không góp mặt. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những thành viên vừa cùng U.23 Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế như Quốc Cường, Minh Phúc, Văn Khang và Thanh Nhàn.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là một trong những nhân tố được kỳ vọng trên hàng công. Bên cạnh đó, sự trở lại của Thành Chung, Văn Vĩ và Tuấn Tài sau chấn thương giúp đội tuyển có thêm lựa chọn ở hàng phòng ngự. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hai Long, Minh Khoa cũng được kỳ vọng đóng vai trò kết nối giữa các tuyến.

Với độ tuổi trung bình chỉ 24,6, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy định hướng trẻ hóa rõ rệt. Trận gặp Đài Loan vì thế là cơ hội để các cầu thủ chứng minh năng lực, đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá khả năng thích nghi của những nhân tố mới trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc (trái) vẫn sẽ có mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Đài Loan có nhiều cầu thủ cao lớn, Việt Nam cần cảnh giác

Dù bị đánh giá thấp hơn, Đài Loan vẫn có những nhân tố đáng chú ý. Đội khách mang đến Việt Nam 25 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross, trong đó nổi bật là tiền vệ 38 tuổi Chen Po Liang. Cầu thủ này đã có 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đang đứng trước cơ hội cán mốc 100 trận quốc tế.

Ngoài kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi, Đài Loan còn sở hữu nhiều gương mặt có thể hình tốt. Trung vệ Kao Jing Hang cao 1,93 m, trong khi các tiền đạo Chieng Po Ting (1,89 m), Yang Chao Jing (1,85 m) và Huang Wei Chieh (1,83 m) có thể tạo ra sức ép trong những tình huống bóng bổng.

Tuy nhiên, Đài Loan cũng không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez. Xét về chất lượng đội hình, đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 99, trong khi Đài Loan xếp hạng 176.

HLV Kim Sang-sik đang có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Một trong những điểm tựa quan trọng của đội tuyển Việt Nam là sân Thiên Trường. Đây là địa điểm từng chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 hồi tháng 3. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong trận ra quân.

Trước đối thủ có trình độ thấp hơn, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Khả năng di chuyển, tốc độ và pressing của những cầu thủ trẻ có thể trở thành vũ khí quan trọng để đội chủ nhà có thắng lợi dễ dàng.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1. Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc ghi bàn.