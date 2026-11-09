U.23 Việt Nam tự tin ở giải quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

Nhiều cầu thủ phải tập hồi phục

Ngày 8.11, đội tuyển U.23 VN chính thức hội quân tại phố núi Pleiku (Gia Lai) chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự chào đón 16 cầu thủ đầu tiên trình diện, sau khi cùng CLB hoàn tất lượt đá sớm vòng 7 V-League 2026 - 2027.

Đội tuyển U.23 VN tập luyện tại Gia Lai ảnh: HAGL

Ngoài nhóm cầu thủ HAGL như Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Quốc Quang Huy thì đội U.23 VN cũng đã có sự góp mặt của Đinh Quang Kiệt, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa (CLB Công an TP.HCM), Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hoàng Anh (CLB Công an nhân dân). Bên cạnh đó là những sao trẻ Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (CLB Ninh Bình), Phạm Đình Hải, Nguyễn Anh Tiệp (CLB Hà Nội), Lê Văn Quang Duyệt (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải (CLB Huế).

Chiều 8.11, BHL chia 16 cầu thủ thành 2 nhóm: các cầu thủ ít thi đấu tại CLB tập luyện bình thường, còn ai thi đấu thường xuyên ở CLB được cho tập nhẹ để hồi phục thể lực.

Khó khăn lớn nhất của U.23 VN là thời gian chuẩn bị gấp rút, nhiều cầu thủ còn thi đấu tại V-League và hạng nhất, trong khi ngày 10.11 đội đã gặp kình địch U.23 Thái Lan ở trận mở màn. Do đó, trọng tâm của BHL là giúp cầu thủ nhanh chóng hồi phục và tạo sự gắn kết trong lối chơi.

Dự kiến trong hôm nay 9.11, các cầu thủ còn lại là Cao Văn Bình, Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Vũ Quốc Anh (CLB Hải Phòng), Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United), Nguyễn Cản Tài (CLB Thái Nguyên) sẽ góp mặt.

Tính ra, đội tuyển U.23 VN sẽ chỉ có đúng 1 buổi tập với đầy đủ đội hình trước giờ xung trận. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên HLV Đinh Hồng Vinh - người được HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng giao làm HLV tạm quyền U.23 VN - đối mặt với những đợt tập trung tốc hành như thế này.

U.23 Việt Nam hội quân tại Gia Lai, sẵn sàng so tài Thái Lan, Qatar và Singapore

Bước đệm quan trọng

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 được bầu Đức, HAGL, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp VFF tổ chức để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh". Giải đấu được đầu tư lớn, với mức thưởng kỷ lục 2,6 tỉ đồng cho chức vô địch (100.000 USD) và tổng giải thưởng lên đến 165.000 USD (khoảng 4,2 tỉ đồng). Đây là giải đấu hứa hẹn rất bổ ích, có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của những đối thủ U.23 mạnh như Thái Lan, Qatar và Singapore.

HLV Đinh Hồng Vinh nhận định: "U.23 Thái Lan có những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm tại ASIAD và có khả năng tạo khác biệt trên hàng công, kể cả các nhân tố từ ghế dự bị. Đây là đối thủ đòi hỏi chúng tôi phải giữ sự tập trung và tổ chức đội hình tốt trong suốt trận đấu. U.23 Qatar có lợi thế thể hình ở nhiều vị trí, đặc biệt là hàng phòng ngự, cùng một số cầu thủ đã tiếp cận các giải đấu châu lục. Đây là cơ hội tốt để kiểm nghiệm khả năng tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và phối hợp hỗ trợ của các cầu thủ VN. Trong khi đó, U.23 Singapore kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế, từng trải nghiệm bóng đá châu Âu, với lớp cầu thủ trẻ đang được trao cơ hội. Chúng tôi cần chuẩn bị nghiêm túc, chủ động tạo cơ hội, nhưng vẫn đảm bảo tổ chức phòng ngự khi mất bóng".

Dù gặp nhiều khó khăn về khâu chuẩn bị, đội tuyển U.23 VN vẫn quyết chinh phục mục tiêu cao nhất, với bộ khung trẻ nhưng đã có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn U.23 châu Á, ASIAD hay thậm chí khoác áo đội tuyển VN.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Chúng tôi hướng đến kết quả tốt nhất trong từng trận, thi đấu với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trước sự cổ vũ của người hâm mộ Gia Lai. Đây là dịp đánh giá lực lượng, tạo cơ hội cho những nhân tố mới và hoàn thiện lối chơi, hướng tới các nhiệm vụ năm 2027 và xây dựng nguồn cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia. Mỗi thử nghiệm đều phải có mục tiêu chuyên môn rõ ràng. Tôi mong sau giải, BHL hiểu rõ hơn khả năng đáp ứng của từng cầu thủ, bởi họ là những nhân tố quan trọng, hứa hẹn sẽ góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong thời gian tới".