Doãn Ngọc Tân không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Thanh Hóa, cứu nguy Thể Công Viettel

CLB Thanh Hóa vượt khó

CLB Thanh Hóa trải qua một loạt biến động trước trận gặp Thể Công Viettel khi bất ngờ bổ nhiệm HLV mới Kim Young-chul, còn HLV Mai Xuân Hợp trở lại vai trò trợ lý. Đội bóng xứ Thanh cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các vấn đề bên ngoài sân cỏ như tài chính, khi phải kêu gọi người hâm mộ hỗ trợ. Họ tiếp tục bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ do chưa thanh toán khoản nợ với cầu thủ Rimario Gordon.

Tiền đạo Saliou Guindo sớm mở tỷ số 1-0 cho CLB Thanh Hóa và bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội gia tăng tỷ số để kết liễu đối thủ Thể Công Viettel Ảnh: Minh Tú

Bất kể như vậy, các cầu thủ Thanh Hóa lại là những người nhập cuộc tốt hơn hẳn so với các cầu thủ Thể Công Viettel được thi đấu trên sân Hàng Đẫy có khá đông khán giả ủng hộ.

Ngay phút thứ 8, tiền đạo Saliou Guindo đã sớm mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Thanh từ đường chuyền dài bất ngờ từ giữa sân của đội trưởng Abdurakhmanov.

Mặc dù vậy, CLB Thanh Hóa lại để rơi vào tình thế chơi thiếu người khi cầu thủ Nguyễn Bá Tiến nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 35 sau tình huống vào bóng nguy hiểm với thủ môn Văn Việt của Thể Công Viettel. Trong tình huống này, trọng tài Trung Dũng ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi kiểm tra VAR đã đổi thành thẻ đỏ do tình huống vào bóng quá nguy hiểm.

Highlight Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa: Hơn người vẫn đánh rơi chiến thắng, ngụp lặn áp đáy V-League

Bá Tiến nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 35 khiến Thanh Hóa chơi thiếu người Ảnh: Minh Tú

Phải đến khi được chơi hơn người, các cầu thủ Thể Công Viettel mới dần trấn tĩnh lại và giành lại thế trận. Qua đó, tạo các cơ hội đáng chú ý để uy hiếp khung thành của thủ môn Thanh Diệp (Thanh Hóa). Trong đó, cặp tiền vệ Khuất Văn Khang và Wesley Nata liên tiếp có cơ hội để có thể gỡ hòa cho đội bóng áo lính, nhưng không thành công.

Sang hiệp 2, HLV Guilherme Almeida trong trận thứ hai thay thế HLV Velizar Popov, tăng cường hàng công với sự có mặt của Việt Hưng và Xuân Tiến. Thể Công Viettel vì vậy đã sớm dồn lên chơi tấn công để mong tìm bàn gỡ hòa và đảo ngược tình thế.

Ngay phút 47, tiền đạo Brandao đã có cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa cho Thể Công Viettel, nhưng cú sút chỉ cách khung thành vài mét của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Việc dồn lên gần như toàn bộ và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, suýt nữa báo hại Thể Công Viettel khi Thanh Hóa là đội chơi phản công cực kỳ nguy hiểm để có thể gia tăng tỷ số. Trong đó, liên tiếp hai tình huống ở phút 50 đội bóng xứ Thanh tưởng chừng đã nâng tỷ số lên 2-0, nhưng đáng tiếc trọng tài từ chối vì lỗi việt vị của Saliou Guindo.

Doãn Ngọc Tân đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Ảnh: Minh Tú

Tương tự, ở phút 70 tiền đạo Saliou Guindo lại là mối nguy hiểm đáng kể trước khung thành Thể Công Viettel với pha phản công cực nhanh và dứt điểm hiểm hóc. May mắn, thủ môn Văn Việt đã chơi cực hay kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài cứu nguy cho Thể Công Viettel thua thêm.

CLB Thanh Hóa có lý do để tiếc nuối vì các cơ hội gia tăng tỷ số này đều bỏ lỡ để có thể kết liễu đối thủ.

Ở cuối trận, trong thế không còn gì để mất các cầu thủ Thể Công Viettel dồn lên tấn công dồn dập. Trong đó, sự xuất hiện của Doãn Ngọc Tân đã mang lại quả ngọt.

Ngay khi vào sân được vài phút, Doãn Ngọc Tân kịp ghi bàn giúp Thể Công Viettel gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 80. Sau bàn thắng, Doãn Ngọc Tân đã không ăn mừng để tôn trọng đội bóng cũ Thanh Hóa mà anh gắn bó nhiều năm trước đây.

Thể Công Viettel vẫn cần rất nỗ lực nữa mới có thể tìm lại niềm chiến thắng. Ảnh: Minh Tú

Trận hòa chưa thể giúp Thể Công Viettel vượt khó

Với chuỗi trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, trận hòa trước Thanh Hóa chỉ giúp an ủi CLB Thể Công Viettel. Họ vẫn cần rất nỗ lực nữa mới có thể tìm lại niềm chiến thắng.

Sau 7 trận tại V-League 2026 - 2027, Thể Công Viettel mới có vỏn vẹn 5 điểm. Với số điểm này, họ chỉ xếp trên CLB TP.Đồng Nai đang xếp chót bảng nhờ hơn đúng 1 điểm. Điều đáng nói, CLB TP.Đồng Nai cũng chính là đội mà Thể Công Viettel giành được trận thắng duy nhất (với tỷ số 2-0) ở ngày mở màn cho đến nay. Từ đó, họ đã trải qua 4 trận thua và 2 hòa. Còn tại AFC Champions League Two, CLB Thể Công Viettel cũng chỉ có 1 trận hòa, còn lại thua đến 3 trận.

Với CLB Thanh Hóa, trận hòa giúp họ có 9 điểm sau 7 trận, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.