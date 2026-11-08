U.23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tại Hàm Rồng, chờ đại chiến Thái Lan: Khoảnh khắc đặc biệt...

U.23 Việt Nam hội quân với 16 cầu thủ đầu tiên
Ngày 8.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã hội quân tại phố núi Pleiku chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. HLV Đinh Hồng Vinh đã chào đón 16 cầu thủ đầu tiên.
Đến chiều, 16 cầu thủ U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Hàm Rồng, trong khoảnh khắc đặc biệt khi Đinh Quang Kiệt trở về "mái nhà xưa". Ngoài ra, đội HAGL còn đóng góp những cái tên Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Quốc Quang Huy.
Ngoài ra, đội còn có Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa (CLB CA TP.HCM), Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hoàng Anh (CAND). Bên cạnh đó là những sao trẻ Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (CLB Ninh Bình), Phạm Đình Hải, Nguyễn Anh Tiệp (CLB Hà Nội), Lê Văn Quang Duyệt (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải (CLB Huế).
Trong cái nắng vàng mùa thu phố núi, BHL chia 16 cầu thủ thành hai nhóm. Những cầu thủ không hoặc ít thi đấu tại CLB tập luyện bình thường, còn ai thi đấu nhiều tập phục hồi nhằm bảo đảm lượng vận động phù hợp với từng người.
Buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ phố núi, cho thấy sự quan tâm rất lớn ở lần đầu tiên sau nhiều năm Gia Lai đăng cai một giải đấu quốc tế chất lượng.
Dự kiến ngày mai 9.11, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đón 10 cái tên còn lại. Đội sẽ có duy nhất buổi tập với đầy đủ nhân sự trước khi bước vào trận mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, gặp U.23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10.11.
U.23 Singapore đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 8.11, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai. Đội có mặt tại Pleiku lúc 15 giờ 35 cùng ngày và được BTC đón tiếp, bố trí nơi lưu trú.
Theo kế hoạch, U.23 Thái Lan sẽ là đội tuyển cuối cùng trong số 3 đội khách quốc tế có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9.11 để tham gia giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10.11 đến 14.11 tại sân Pleiku Arena.
Giải sẽ có sự tham dự của bốn đội tuyển U.23 Việt Nam, U.23 Qatar, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan. Đây là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.
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