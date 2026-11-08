U.23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tại Hàm Rồng, chờ đại chiến Thái Lan: Khoảnh khắc đặc biệt...

Đinh Quang Kiệt cùng Williams Minh Hoàng trong buổi tập chiều 8.11 của U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

U.23 Việt Nam hội quân với 16 cầu thủ đầu tiên

Ngày 8.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã hội quân tại phố núi Pleiku chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. HLV Đinh Hồng Vinh đã chào đón 16 cầu thủ đầu tiên.

Đến chiều, 16 cầu thủ U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Hàm Rồng, trong khoảnh khắc đặc biệt khi Đinh Quang Kiệt trở về "mái nhà xưa". Ngoài ra, đội HAGL còn đóng góp những cái tên Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Quốc Quang Huy.

Ngoài ra, đội còn có Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa (CLB CA TP.HCM), Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hoàng Anh (CAND). Bên cạnh đó là những sao trẻ Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (CLB Ninh Bình), Phạm Đình Hải, Nguyễn Anh Tiệp (CLB Hà Nội), Lê Văn Quang Duyệt (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải (CLB Huế).

Buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam tại Hàm Rồng ảnh: HAGL

Trong cái nắng vàng mùa thu phố núi, BHL chia 16 cầu thủ thành hai nhóm. Những cầu thủ không hoặc ít thi đấu tại CLB tập luyện bình thường, còn ai thi đấu nhiều tập phục hồi nhằm bảo đảm lượng vận động phù hợp với từng người.

Buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ phố núi, cho thấy sự quan tâm rất lớn ở lần đầu tiên sau nhiều năm Gia Lai đăng cai một giải đấu quốc tế chất lượng.

Dự kiến ngày mai 9.11, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đón 10 cái tên còn lại. Đội sẽ có duy nhất buổi tập với đầy đủ nhân sự trước khi bước vào trận mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, gặp U.23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10.11.

U.23 Qatar tập tại Hàm Rồng chiều 8.11 ảnh: VFF

U.23 Singapore đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 8.11, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai. Đội có mặt tại Pleiku lúc 15 giờ 35 cùng ngày và được BTC đón tiếp, bố trí nơi lưu trú.

Theo kế hoạch, U.23 Thái Lan sẽ là đội tuyển cuối cùng trong số 3 đội khách quốc tế có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9.11 để tham gia giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10.11 đến 14.11 tại sân Pleiku Arena.

Giải sẽ có sự tham dự của bốn đội tuyển U.23 Việt Nam, U.23 Qatar, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan. Đây là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Hình ảnh buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam

Quang Kiệt tươi rói khi trở lại Hàm Rồng ảnh: HAGL

HLV Đinh Hồng Vinh và BHL trao đổi trước buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Tiền đạo Minh Tâm là một trong những cầu thủ HAGL góp mặt ở U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Nụ cười rạng rỡ của trợ lý HLV Duy Quang ảnh: HAGL

Buổi tập diễn ra trong ánh nắng vàng tuyệt đẹp ở Hàm Rồng ảnh: HAGL

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV Kim Sang-sik ủy quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Các cầu thủ làm nóng trước buổi tập ảnh: HAGL

Văn Thuận và Gia Bảo sẽ là những tiền đạo của U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Các cầu thủ tích cực trong buổi tập tại Hàm Rồng ảnh: HAGL

Minh Hoàng và Đăng Khoa được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Thái Lan ngay trận mở màn ảnh: HAGL

3 cầu thủ CLB CA TP.HCM trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Tiền vệ Trần Thành Trung - hạt nhân tuyến giữa U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Đông đảo CĐV có mặt theo dõi buổi tập của U.23 Việt Nam ảnh: HAGL

Minh Tâm đã có bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên tại CFA Team China 2026

U.23 Việt Nam tự tin hướng đến trận mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ảnh: HAGL



