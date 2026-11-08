Dự đoán tỷ số, kênh phát U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan: 'Siêu kinh điển' hấp dẫn, chủ nhà thắng 2-1

U.23 Việt Nam đối diện thử thách ngay trận ra quân

Lúc 19 giờ ngày 10.11, trên sân Pleiku (Gia Lai), U.23 Việt Nam sẽ chạm trán U.23 Thái Lan ở lượt trận đầu tiên của Gia Lai Cup 2026. Đây được xem là trận đấu đáng chú ý nhất ngày khai mạc, bởi hai đội vốn có nhiều duyên nợ ở bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Đối với U.23 Việt Nam, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa nhiều hơn một trận giao hữu. Sau những thành công của các thế hệ trước, đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, cần tìm kiếm những nhân tố mới và xây dựng bộ khung đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ trong năm 2027.

U.23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ quen mặt U.23 Thái Lan ở trận ra quân

Về lực lượng, U.23 Việt Nam triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng tham dự ASIAD 20 gồm thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt cùng những cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đáng chú ý, đội hình còn có 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa có trải nghiệm thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng có khó khăn riêng. Do các giải đấu quốc nội vẫn diễn ra trong hai ngày 7 và 8.11, đội chỉ có thể hội quân đầy đủ vào ngày 9.11, tức chỉ một ngày trước trận gặp Thái Lan. Một số cầu thủ được triệu tập ban đầu như Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương còn được gọi lên đội tuyển quốc gia, trong khi Công Phương không thể góp mặt vì chấn thương.

Điều này khiến HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình, xây dựng sự kết nối giữa các tuyến và triển khai những yêu cầu chiến thuật. Bài toán quan trọng nhất với U.23 Việt Nam trước trận ra quân vì thế là cân bằng giữa việc đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trên sân.

U.23 Việt Nam (trái) có thành tích đối đầu khá tốt trong những lần gặp gần đây với U.23 Thái Lan ẢNH: VFF

U.23 Thái Lan không thể bị xem thường

Ở phía đối diện, U.23 Thái Lan cũng không có sự chuẩn bị lý tưởng. Theo truyền thông Thái Lan, nhiều cầu thủ vẫn phải thi đấu cho CLB chủ quản ở giải vô địch quốc gia và giải hạng 2 trước khi tập trung vào ngày 9.11 để sang Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ chùa vàng cũng gần như không có thời gian tập luyện cùng nhau trước trận mở màn. Đây là khó khăn đáng kể đối với HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trong quá trình xây dựng bộ khung và tìm kiếm sự ăn ý giữa các vị trí.

Đáng chú ý, U.23 Thái Lan tham dự giải với lực lượng chủ yếu sinh năm 2005 và 2006. Đây là thế hệ được hướng đến những mục tiêu trong năm 2027 như giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028.

Dù vậy, đội khách vẫn có những nhân tố đáng chú ý. Yotsakorn Burapha là cái tên nổi bật trên hàng công, bên cạnh những cầu thủ từng thi đấu tại ASIAD 20 như Paripan Wongsa, Worawut Noisri và Jehhanafee Mamah.

Vì vậy, không thể đánh giá thấp U.23 Thái Lan chỉ vì những bất lợi trong quá trình chuẩn bị. Đội bóng này vẫn có nền tảng kỹ thuật, khả năng phối hợp và những cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ Thái Lan chắc chắn muốn thể hiện năng lực trước đối thủ nhiều duyên nợ ngay trận mở màn.

U.23 Việt Nam từng thắng U.23 Thái Lan ở trận tranh HCV SEA Games năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Xét về tương quan, U.23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả Pleiku. Tuy nhiên, thời gian tập trung ngắn khiến đội chủ nhà khó có thể đạt trạng thái phối hợp nhuần nhuyễn ngay lập tức. Trong trận đấu này, khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng. U.23 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống giữa các tuyến và tránh để đối phương khai thác các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề cần được quan tâm. Trước một đối thủ có nền tảng kỹ thuật như Thái Lan, đội chủ nhà không thể chỉ trông chờ vào lợi thế kiểm soát bóng mà cần tạo ra những phương án tấn công đa dạng, đặc biệt ở hai biên và các tình huống xâm nhập vòng cấm để tìm kiếm chiến thắng.

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai Cup 2026 được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của FPT Play: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Ngoài ra, giải còn được phát sóng trên VTV6.

Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng 2-1.