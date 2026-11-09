    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    U.23 Việt Nam chia tay sao trẻ Thành Trung, gọi gấp 'chiến binh' từ CLB CA TP.HCM và HAGL

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Vì vấn đề chấn thương, đội tuyển U.23 Việt Nam chia tay Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn, để bổ sung 'chiến binh' Nguyễn Đức Phú từ CLB CA TP.HCM và Cao Hoàng Minh (HAGL).
    U.23 Việt Nam chia tay sao trẻ Thành Trung, gọi gấp 'chiến binh' từ CLB CA TP.HCM và HAGL- Ảnh 1.

    Đức Phú trong màu áo U.23 Việt Nam gặp U.23 Indonesia

    ảnh: Ngọc Dương

    U23 Việt Nam quyết đánh bại U.23 Thái Lan trận mở màn

    Đội tuyển U.23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do ảnh hưởng của chấn thương. Theo đó, 2 cầu thủ Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (CLB CA TP.HCM) được triệu tập bổ sung, thay thế Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên).

    Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, anh được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu tại vòng 7 giải hạng nhất quốc gia.

    Hai cầu thủ kể trên được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Riêng Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    U.23 Việt Nam chia tay sao trẻ Thành Trung, gọi gấp 'chiến binh' từ CLB CA TP.HCM và HAGL- Ảnh 2.

    Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ lò PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U.20, U.21, U.22 và U.23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ có lối chơi như chiến binh nay còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho BHL.

    Hiện tại, U.23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Gia Lai VTV Cup 2026. BHL tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

    Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời này, đội tuyển U.23 Việt Nam tự tin hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U.23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10.11 trên sân vận động Pleiku Arena.

    U.23 Việt Nam chia tay sao trẻ Thành Trung, gọi gấp 'chiến binh' từ CLB CA TP.HCM và HAGL- Ảnh 3.

    Tin liên quan

    U.23 Việt Nam tự tin ở giải quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

    U.23 Việt Nam tự tin ở giải quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

    Đội tuyển U.23 VN tự tin chinh phục người hâm mộ ở giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động Pleiku từ ngày 10 - 14.11 với các đối thủ đến từ Thái Lan, Qatar và Singapore.

    Doãn Ngọc Tân không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Thanh Hóa, cứu nguy Thể Công Viettel

    V-League sắp có HLV thứ hai mất việc

    Khám phá thêm chủ đề

    U.23 Việt Nam HAGL Đức Phú Hoàng Minh Trần Thành Trung U.23 Thái Lan Pleiku Arena CA TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận