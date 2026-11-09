U.23 Việt Nam chia tay sao trẻ Thành Trung, gọi gấp 'chiến binh' từ CLB CA TP.HCM và HAGL

Đức Phú trong màu áo U.23 Việt Nam gặp U.23 Indonesia ảnh: Ngọc Dương

U23 Việt Nam quyết đánh bại U.23 Thái Lan trận mở màn

Đội tuyển U.23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do ảnh hưởng của chấn thương. Theo đó, 2 cầu thủ Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (CLB CA TP.HCM) được triệu tập bổ sung, thay thế Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên).

Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, anh được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu tại vòng 7 giải hạng nhất quốc gia.

Hai cầu thủ kể trên được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Riêng Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ lò PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U.20, U.21, U.22 và U.23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ có lối chơi như chiến binh nay còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho BHL.

Hiện tại, U.23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Gia Lai VTV Cup 2026. BHL tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời này, đội tuyển U.23 Việt Nam tự tin hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U.23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10.11 trên sân vận động Pleiku Arena.