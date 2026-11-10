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    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Chiều 10.11, trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đội Bộ Công an Việt Nam thắng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan 2-0 ở trận giao hữu nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.


    Thắt chặt tình hữu nghị

    Trận đấu này nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Việt NamThái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (6.8.1976 - 6.8.2026). Đặc biệt, 2 nước cũng đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

    Trận đấu là hoạt động của lực lượng công an hai nước nhằm chào mừng cột mốc ấy. Theo ban tổ chức, chương trình là dịp để hai bên giao lưu, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan- Ảnh 1.

    Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu trong lễ khai mạc

    ẢNH: BTC

    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan- Ảnh 2.

    Chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký các thành viên của CLB Công an TP.HCM được trao tặng cho đại tá Chaiyong Khumpiam

    ẢNH: BTC

    Tham dự sự kiện có thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; cùng đại diện Đại sứ quán Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM và đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do đại tá Chaiyong Khumpiam, Tổng cục cảnh sát Điều tra Trung ương, dẫn đầu.

    Những pha bóng nảy lửa

    Đội Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa lãnh đạo, chiến sĩ và các cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, CAND. Đội bạn những chiến sĩ đang công tác trong ngành cảnh sát Thái Lan, nhưng chất lượng chuyên môn không thể xem nhẹ. Các cầu thủ này được tuyển chọn, mỗi năm sinh hoạt và thi đấu cùng nhau 3, 4 tháng nên có sự gắn kết, đồng thời thường xuyên cọ xát ở các giải bóng đá dành cho cảnh sát tại Thái Lan.

    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan- Ảnh 3.

    Cầu thủ đôi bên chơi quyết liệt, không ngại va chạm

    ẢNH: BTC

    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan- Ảnh 4.

    Tiến Linh chơi 45 phút trong trận đấu này

    ẢNH: BTC

    Trên sân, điều đó thể hiện rõ. Hai đội chơi cống hiến, ăn miếng trả miếng, thay nhau tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Khác biệt chỉ đến ở khả năng tận dụng cơ hội. Bước sang hiệp 2, đội Bộ Công an Việt Nam làm điều đó tốt hơn, và Bùi Hoàng Sơn là người đứng đúng chỗ, hai lần đưa bóng vào lưới để định đoạt trận đấu.

    Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 12.11, thêm một lần nữa để cuộc giao lưu giữa hai lực lượng được nối dài trên sân cỏ.


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