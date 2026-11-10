Đăng Khoa và Quang Kiệt đá chính, Minh Hoàng dự bị: U.23 Việt Nam gây bất ngờ cho U.23 Thái Lan?

Ngô Đăng Khoa sẽ đá chính khi U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Thái Lan ảnh: Ngọc Linh

Minh Hoàng và Đăng Khoa lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam

Ngày 10.11 trên sân Pleiku Arena, HLV Đinh Hồng Vinh đã sắp Ngô Đăng Khoa đá chính trong khi Williams Minh Hoàng dự bị trong ngày U.23 Việt Nam tung ra đội hình đậm chất ASIAD 2026, sẵn sàng gây bất ngờ U.23 Thái Lan trận ra quân giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Trước đó, cả 2 cầu thủ Việt kiều kể trên sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam đã khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Thậm chí Minh Hoàng thường xuyên đá chính.

Việc HLV Kim Sang-sik xếp 2 ngôi sao của CLB CA TP.HCM khoác áo U.23 Việt Nam được tính toán kỹ, khi cả 2 hứa hẹn sẽ là hạt nhân quan trọng cho mục tiêu chinh phục các mục tiêu lớn trong năm 2027 như giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028.

Tiền đạo HAGL Minh Tâm sẽ đá cắm trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan ảnh: Độc Lập

Do vậy việc Minh Hoàng chưa đá từ đầu có thể xem là quyết định thú vị của HLV Đinh Hồng Vinh trong trận gặp đối thủ nhiều duyên nợ U.23 Thái Lan. Ngoài Đăng Khoa, hàng công U.23 Việt Nam còn có tiền đạo Minh Tâm (từng ghi bàn vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên tại CFA Team China 2026) và Lê Văn Thuận.

Đội trưởng Cao Văn Bình sẽ đeo băng thủ quân để trấn giữ khung thành U.23 Việt Nam, được che chắn bởi bộ 3 trung vệ Lê Nguyên Hoàng (đội phó), Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Lương Tuấn Khải từng đá chính trước U.23 Hàn Quốc trong trận tứ kết ASIAD 2026.

Ở giữa sân, khán giả có mặt trên sân Pleiku Arena sẽ chứng kiến tân binh vừa được gọi bổ sung phút cuối từ CLB HAGL là Cao Hoàng Minh thi đấu bên cạnh Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Bảo Long, Lê Văn Quang Duyệt.