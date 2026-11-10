Thành Chung lần đầu làm thủ quân đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc đội phó: Minh Khoa giữ vị trí bất ngờ

Thông tin mới nhất từ VFF, trung vệ Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tham dự Casper Cup 2026.

Sát cánh cùng Thành Chung trong ban cán sự là đội phó Nguyễn Đình Bắc và Võ Hoàng Minh Khoa. Chúc ban cán sự và các đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 11.



Ảnh: VFF

Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan 2-0: Đình Bắc tỏa sáng cùng tân binh Olaha

Màn trình diễn không mong đợi ở FIFA ASEAN Cup 2026 (hạng 4 chung cuộc) phơi bày nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam. Một trong số đó là vấn đề thể trạng của nhóm trụ cột. Sau quãng thời gian cày ải trên nhiều đấu trường, những Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long... đều được cho nghỉ ngơi, nhường cho cho những tố mới.

Việc xáo trộn lực lượng, cùng thời gian tập luyện chung còn ngắn, khiến sự gắn kết giữa các cầu thủ có thể chưa tốt. Đó là lý do đội tuyển Việt Nam khó thắng đậm Đài Loan như ở lần đối đầu gần nhất. Năm 2016, "Những chiến binh sao vàng" từng thắng đối thủ này 4-1 dù theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, cập nhật hồi tháng 7 vừa rồi, Đài Loan đứng thứ 174, kém 75 bậc so với đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc sẽ sắm vai trò lĩnh xướng hàng công đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu sắp tới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Về mặt lối chơi, sự gắn kết, người hâm mộ có thể đặt dấu hỏi. Nhưng chắc chắn, chất lượng nhân sự trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn rất ấn tượng. Nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam đương nhiên đang ở "cửa trên" nhờ sở hữu dàn cầu thủ sở hữu phong độ cao, rải đều ở cả 3 tuyến. Nơi khung thành là thủ môn Lê Giang Patrik, hàng thủ có trung vệ Thành Chung, tuyến giữa có Minh Khoa, Quốc Cường, còn đáng chú ý nhất là hàng công, với sự kết hợp giữa Đình Bắc và tân binh Olaha Mạnh Đức.

Đình Bắc tiếp tục là trụ cột không thể thay thế trong khoảng thời gian qua, trong khi Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, khỏa lấp phần nào khoảng trống mà những Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc để lại. Tiền đạo của CLB Công an TP.HCM có thể chơi tốt mọi vị trí trên hàng công, đang được sở dụng thương xuyên với vai trò tiền đạo cánh phải. Anh sở hữu thể lực, kỹ thuật, tốc độ tuyệt vời, tấn công rất hay và hỗ trợ phòng ngự cũng nhiệt tình, máu lửa. Đặc biệt, Olaha Mạnh Đức mang đến "vũ khí" vốn không xuất hiện thường xuyên ở đội tuyển Việt Nam lâu nay, đó là những cú sút xa hiểm hóc và cực kỳ uy lực.

Trận gặp Đài Loan cuộc đối đầu Kyrgyzstan (17.11) nằm trong lộ trình chuẩn bị mới của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup, sau khi giải đấu chính thức được AFC dời sang khoảng thời gian từ 23.12.2027 đến 21.1.2028. Với quỹ thời gian được nới rộng thêm gần 1 năm so với kế hoạch ban đầu, HLV Kim Sang-sik có nhiều dư địa hơn để thử nghiệm, sàng lọc nhân sự qua từng đợt tập trung, thay vì phải vội vàng chốt đội hình. Đó cũng là lý do trận đấu với Đài Loan, dù không phải một phép thử quá khó, vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hình bộ khung đội tuyển trong tương lai gần.

Với những yếu tố trên, kịch bản nhiều khả năng xảy ra là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức có thể ghi bàn, giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Loan với tỷ số 2-0.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 11.11 ẢNH: FPT PLAY

Các trận giao hữu quốc tế ĐTQG: Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



