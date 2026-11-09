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    Các đội đánh giá cao giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Cơ hội quý giá!

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    HLV trưởng và cầu thủ của các đội khách mời như U.23 Qatar và U.23 Singapore đều muốn chinh phục giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, khẳng định đây là bước đệm cho những tham vọng lớn trong năm 2027.
    Các đội đánh giá cao giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Cơ hội quý giá!- Ảnh 1.

    Các đội đều quyết tâm chinh phục giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026

    ảnh: Độc Lập

    Đợt cọ xát đặc biệt chất lượng

    Chiều 9.11 tại khách sạn Mường Thanh Gia Lai, BTC giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tổ chức buổi họp báo, quy tụ đại diện chủ nhà U.23 Việt Nam và các khách mời như U.23 Qatar và U.23 Singapore.

    HLV trưởng U.23 Qatar Jose Angel Ziganda Lacunza chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự chào đón của các bạn Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là giải đấu rất tốt cho chúng tôi.

    Như các bạn cũng biết, đã một thời gian dài U.23 Qatar không có thời gian để tập luyện cùng nhau. Chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc với một số cầu thủ. Đây sẽ là dịp tốt để cầu thủ U.23 Qatar thể hiện mình.

    Các đội đánh giá cao giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Cơ hội quý giá!- Ảnh 2.

    HLV Jose Angel Ziganda Lacunza đánh giá rất cao giải đấu tại Gia Lai

    ảnh: Độc Lập

    Chúng tôi đã có sự phân tích và muốn tận dụng cơ hội thi đấu với nhiều đối thủ để hiểu mình đang ở đâu. Đối với những cầu thủ mà BHL chưa có nhiều cơ hội làm việc trước đây, thì giải đấu tại Việt Nam sẽ là cơ hội để chúng tôi cùng tập trung, tập luyện và thi đấu để biết đội bóng cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào".

    Cầu thủ Mohammad Khalid Gouda khẳng định: "Mục tiêu của U.23 Qatar là chơi tốt trong mọi trận đấu. Chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028 và xa hơn là hướng đến mục tiêu thi đấu ở đội tuyển quốc gia".

    Có cùng quan điểm, HLV trưởng U.23 Singapore Firdaus Bin Mohamed Kassim khẳng định giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ có ý nghĩa rất lớn để các học trò của ông có thể trưởng thành và hướng đến đội tuyển Singapore.

    Các đội đánh giá cao giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Cơ hội quý giá!- Ảnh 3.

    HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim khẳng định U.23 Singapore chuẩn bị rất tốt

    ảnh: Độc Lập

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    "Đầu tiên chúng tôi rất cảm ơn BTC đã chào đón đội U.23 Singapore rất nhiệt thành. Với sự chuẩn bị của chúng tôi trong 1 năm vừa qua, U.23 Singapore mong muốn tạo ra sự phát triển cho các cầu thủ trẻ.

    U.23 Singapore có sự chuẩn bị lực lượng tốt. Giải lần này sẽ là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ nói riêng và đội tuyển quốc gia nói chung. Hy vọng đội U.23 Singapore sẽ chuẩn bị tốt và có thành tích tốt nhất ở giải đấu lần này", HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim cho biết.

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