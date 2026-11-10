U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm ghi cú đúp, Minh Hoàng lập công từ phạt đền

Minh Tâm lập cú đúp, U.23 Việt Nam áp đảo U.23 Thái Lan trong hiệp 1

Tối 10.11, đội tuyển U.23 Việt Nam có màn khởi đầu đầy ấn tượng trước đội tuyển U.23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi tấn công và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị và lắp ghép đội hình trước giải, đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn cho thấy sự kết nối khá tốt giữa các tuyến. Sau những phút đầu giằng co, đội chủ nhà dần chiếm lĩnh thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ở tốc độ cao và khai thác hiệu quả khoảng trống ở 2 biên.

Rất đông khán giả có mặt trên khán đài ở Gia Lai để cổ vũ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngô Đăng Khoa hoạt động năng nổ bên hành lang trái, liên tục thực hiện những pha đi bóng và tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Trong khi đó, Văn Thuận và Nguyên Hoàng tạo ra sức ép từ những tình huống đá phạt. Đáng chú ý, thủ môn đội tuyển U.23 Thái Lan phải trổ tài cứu thua sau cú sút phạt hiểm hóc của Văn Thuận. Hàng phòng ngự đội khách liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha lên bóng đa dạng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm, Williams Minh Hoàng rực sáng

Sức ép của đội tuyển U.23 Việt Nam được cụ thể hóa ở phút 17, khi Minh Tâm thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến như phần thưởng xứng đáng cho thế trận chủ động mà các cầu thủ Việt Nam tạo ra từ đầu trận.

Nỗ lực của U.23 Việt Nam được chuyển hóa thành bàn thắng từ khá sớm ẢNH: ĐỘC LẬP

Có được lợi thế, đội tuyển U.23 Việt Nam không vội vàng đẩy cao tốc độ mà chủ động điều chỉnh nhịp độ, tổ chức những pha phối hợp ngắn nhằm kéo giãn đội hình đối thủ. Dù đội tuyển U.23 Thái Lan có những thời điểm kiểm soát bóng nhiều hơn, đội chủ nhà vẫn là bên tạo ra các cơ hội rõ rệt.

Ngô Đăng Khoa (số 7) có hiệp 1 năng nổ ẢNH: ĐỘC LẬP

Bảo Long có cú sút xa táo bạo đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Văn Thuận tiếp tục thử tài thủ môn đối phương bằng một pha dứt điểm uy lực. Những tình huống tấn công liên tiếp cho thấy sự linh hoạt của đội tuyển U.23 Việt Nam, khi các cầu thủ không chỉ khai thác 2 biên mà còn sẵn sàng tung ra những cú sút từ tuyến hai.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển U.23 Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng tổ chức phòng ngự của đội chủ nhà. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp 1 đến từ cú dứt điểm của đội trưởng Jehhanafee, song vẫn chưa đủ để tạo nên khác biệt.

Minh Tâm lập cú đúp chỉ trong 1 hiệp đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Khi hiệp đấu đầu tiên bước vào những phút cuối, Minh Tâm một lần nữa khiến khán đài sân Pleiku bùng nổ. Phút 45, đón đường chuyền tầm thấp của Cao Hoàng Minh, tiền đạo CLB HAGL bay người đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới đội tuyển U.23 Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-0.

U.23 Thái Lan nỗ lực vùng lên, hàng thủ U.23 Việt Nam đứng vững

Bước sang hiệp 2, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động dù đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động mà vẫn tích cực tổ chức tấn công, tận dụng tốc độ của các cầu thủ ở 2 biên để gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Ngô Đăng Khoa tiếp tục là điểm sáng với những pha đi bóng tốc độ, khiến các hậu vệ đội tuyển U.23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn và phải phạm lỗi để ngăn chặn. Đội chủ nhà cũng liên tục tạo ra những tình huống dứt điểm, nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.

Cao Hoàng Minh có pha xử lý cá nhân táo bạo, vượt qua sự đeo bám của đối phương trước khi tung cú sút về phía khung thành. Tuy nhiên, bóng đi đúng vị trí thủ môn đội khách. Những tình huống tấn công liên tiếp cho thấy đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tự tin và khả năng tạo cơ hội sau hiệp 1 đầy hiệu quả.

Thủ môn Cao Văn Bình đứng vững trước sức ép từ hàng công đội khách

Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan bắt đầu đẩy cao đội hình, gia tăng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức những pha phối hợp có nét hơn nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đội khách tạo ra một số tình huống đáng chú ý, trong đó có cú đá phạt nguy hiểm của Siradanai. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã thi đấu tập trung, cản phá thành công để bảo vệ khung thành đội chủ nhà.

Trước sức ép ngày càng lớn của đối phương, hàng phòng ngự đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn duy trì được sự chắc chắn, tổ chức bọc lót tương đối hiệu quả và hạn chế những khoảng trống nguy hiểm trước khu vực cấm địa.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng bắt đầu thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thể lực và tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện. Đức Phú được tung vào sân thay Quang Duyệt, trước khi Bá Đạt và Gia Bảo lần lượt góp mặt thay Cao Hoàng Minh và Văn Thuận.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có màn ra quân thuận lợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Những sự thay đổi giúp đội tuyển U.23 Việt Nam có thêm sức sống trong các tình huống lên bóng. Gia Bảo nhanh chóng để lại dấu ấn bằng pha dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khung thành đội tuyển U.23 Thái Lan. Dù chưa thể ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà vẫn cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái và tạo ra cơ hội khi đối phương dâng cao tìm bàn gỡ.

Đến những phút cuối, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục khiến hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm. Gia Bảo có pha xâm nhập vòng cấm và bị cầu thủ đội tuyển U.23 Thái Lan phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Phút 86, Williams Minh Hoàng bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 3-0 cho U.23 Việt Nam. Chiến thắng này là màn khởi đầu thuận lợi, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.