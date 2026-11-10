Báo Thái Lan nói gì khi đội nhà thua đậm U.23 Việt Nam?

Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng bằng đầu

Ở lượt trận mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra vào ngày 10.11 trên sân vận động Pleiku, đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U.23 Thái Lan. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng bằng đầu ở các phút 17 và 45+2. Đến phút 86, Williams Minh Hoàng dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền, qua đó ấn định thắng lợi đậm đà cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Sau trận đấu, báo chí xứ sở chùa vàng đã đưa ra nhiều bình luận. Tờ Khaosod có bài viết với tiêu đề: "U.23 Thái Lan lần đầu hội quân đã nhận thất bại ở trận mở màn trước U.23 Việt Nam". Trong khi đó, tờ Siamsport có dòng tít: "U.23 Việt Nam đè bẹp U.23 Thái Lan 3-0 ngày ra quân Gia Lai VTV Cup 2026, 'Voi chiến' xếp chót bảng".

Minh Tâm (18) ghi cú đúp bàn thắng bằng đầu, góp công lớn vào chiến thắng của U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Đánh giá về thế trận, Khaosod nhận định U.23 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bóng và liên tục hãm thành trước khi giành chiến thắng cách biệt. Trang báo này cũng chỉ ra khó khăn lớn nhất của đội nhà là HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul chỉ mới gặp mặt các cầu thủ và toàn đội chưa có cơ hội tập luyện cùng nhau trước khi bước vào giải đấu.

Phân tích sâu hơn về diễn biến chuyên môn, Siamsport tường thuật rằng U.23 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình ép sân liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến U.23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. "Voi chiến" chỉ tạo ra 1 đến 2 cơ hội đáp trả không mấy nguy hiểm, và đó là tất cả những gì đội khách làm được. "Ở hiệp 2, U.23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức kiên cố của U.23 Việt Nam, trước khi nhận bàn thua thứ ba từ chấm 11 m ở phút 86", Siamsport nhận định.

U.23 Việt Nam đứng nhất bảng sau lượt trận đầu tiên ẢNH: ĐỘC LẬP

Thất bại nặng nề này khiến U.23 Thái Lan tạm thời xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng của giải Gia Lai VTV Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, U.23 Qatar và U.23 Singapore chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Chính vì vậy, U.23 Việt Nam bứt lên chiếm ngôi đầu bảng với 3 điểm.

Theo lịch thi đấu, U.23 Thái Lan sẽ chạm trán U.23 Qatar ở lượt trận thứ hai vào lúc 15 giờ ngày 12.11. Lúc 19 giờ, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Singapore.