U.23 Qatar bất ngờ bị U.23 Singapore cầm chân ở trận mở màn Gia Lai Cup

Chiều 10.11, U.23 Qatar chạm trán U.23 Singapore, thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là màn so tài mở màn cho giải đấu diễn trên sân Pleiku.

U.23 Qatar được đánh giá vượt trội về đẳng cấp. Trong hiệp 1, đội bóng Tây Á tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo. Khung thành của U.23 Singapore liên tục đứng trước sóng gió. Tuy nhiên, các cầu thủ U.23 Qatar tỏ ra chưa thực sự sắc bén và chính xác trong khâu cuối cùng.

U.23 Qatar (trái) chơi vượt trội trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, không thể không thể nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn Muhammad Yazid. Người gác đền của U.23 Singapore nhiều lần trổ tài để cứu thua, giữ sạch lưới cho đội bóng Đông Nam Á.

Pha bóng nguy hiểm nhất mà U.23 Qatar tạo ra trong hơn 45 phút thi đấu đầu tiên đến từ Bassam Adel Eid. Chân sút mang áo số 10 này đã có cơ hội để tung cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Singapore vẫn kịp vung tay cản phá.

U.23 Singapore (giữa) chơi phòng ngự kiên cường trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Sang hiệp 2, U.23 Qatar vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Dù vậy, các pha dứt điểm lại ít xuất hiện hơn. Thay vào đó, trận đấu càng về cuối lại càng trở nên “nóng” hơn với những tình huống chơi bóng thiếu kiềm chế của cầu thủ hai bên.

Trận đấu đã bị cắt vụn với nhiều pha va chạm và khiêu khích của các cầu thủ trên sân.

Trận đấu "nóng" lên trong khoảng 15 phút cuối trận. Cầu thủ hai đội liên tục liên tục khiêu khích nhau ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Qatar dù rất nỗ lực nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Chung cuộc, U.23 Qatar hòa 0-0 với U.23 Singapore.