'Bài tẩy' mới của ông Kim

Mẫu tiền đạo toàn diện

Từ những năm tháng miệt mài gánh vác hàng công SLNA cho đến khi chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM, Olaha Mạnh Đức luôn khẳng định vị thế của một nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn. Có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,86 m cùng nền tảng thể lực sung mãn nhưng Mạnh Đức không phải là mẫu cầu thủ chỉ biết cậy sức trong các tình huống tranh chấp hay tì đè. Anh còn sở hữu kỹ thuật cá nhân tương đối toàn diện, nhãn quan xử lý bóng ít chạm và khả năng tung ra những cú nã đại bác đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Những bàn thắng ghim bóng vào góc cao hay các pha dứt điểm làm chao đảo khung thành đối phương ở V-League cũng như đấu trường cúp khu vực thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu của Mạnh Đức.

Olaha Mạnh Đức (phải) có kỹ thuật tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ ẢNH: DUY ANH

Đợt tập trung lần này của đội tuyển VN chứng kiến nhiều trụ cột vắng mặt. Việc Hoàng Đức, Quang Hải cùng các nhân tố nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son không xuất hiện, một phần đến từ những lý do khách quan, nhưng cũng là toan tính chủ động của ông Kim. Đây được xem là cơ hội để Olaha Mạnh Đức thể hiện khả năng. Gần một thập niên hít thở bầu không khí bóng đá VN giúp tiền đạo gốc Nigeria thấu hiểu các cầu thủ nội. Với tư cách là tân binh nhưng lại sở hữu vốn kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, Mạnh Đức hoàn toàn đủ bản lĩnh để nhận lấy trách nhiệm gánh vác lối chơi và tạo nên điểm tựa mới cho các đồng đội xung quanh.

Sự đa dạng trong bộ kỹ năng cho phép Olaha Mạnh Đức đảm nhiệm tốt nhiều vai trò trong sơ đồ chiến thuật: từ trung phong, tiền đạo cánh, hộ công cho đến tiền vệ dâng cao, thậm chí có thể đá tiền vệ trung tâm nhờ nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật tốt. Dũng mãnh trong tranh chấp, cày ải bền bỉ nhưng cũng rất tinh tế trong khâu xử lý, anh có thể tự mình dứt điểm, tì đè làm tường hoặc di chuyển không bóng thông minh để hút người và mở ra khoảng trống cho những tiền đạo khác băng lên khai thác.

Về phương án sử dụng ngôi sao của CLB Công an TP.HCM, HLV Nguyễn Tuấn Phong nhận định: "Olaha Mạnh Đức là mẫu cầu thủ đa năng. Anh ấy thi đấu rất nhiệt, có khả năng tranh chấp và dứt điểm tuyến hai tốt. Tuy nhiên, không nên xếp anh đá lùi quá sâu ở tuyến giữa hay đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự. Việc kéo một cầu thủ mạnh tấn công xuống chơi thấp sẽ lãng phí khả năng dứt điểm và hỗ trợ tấn công của anh ấy".

Sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức mang lại cho ông Kim nhiều phương án chiến thuật đa dạng cho chặng đường dài phía trước. Nhãn quan nhạy bén và lối chơi năng nổ của chân sút nhập tịch này hứa hẹn giúp các đợt lên bóng của đội tuyển VN trở nên giàu đột biến hơn. Khán giả sẽ được thưởng thức tài nghệ của Mạnh Đức tại Casper Cup, khi đội tuyển VN đấu Đài Loan ngày 11.11 và chạm trán Kyrgyzstan ngày 17.11.