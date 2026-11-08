Highlight CLB Công an Hà Nội 2-1 CLB Công an TP.HCM: Alan lập cú đúp, Williams Minh Hoàng ghi bàn vẫn thua đau

CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Công an TP.HCM 2-1 ở vòng 7 V-League 2026-2027 tối 7.11. Alan Sebastiao mở tỷ số ở phút 58, trước khi Williams Minh Hoàng gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68. Đến phút 81, Alan hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ba điểm quan trọng giúp đương kim vô địch chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại ngôi nhì bảng xếp hạng.