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    Highlight CLB Công an Hà Nội 2-1 CLB Công an TP.HCM: Alan lập cú đúp, Williams Minh Hoàng ghi bàn vẫn thua đau

    Highlight CLB Công an Hà Nội 2-1 CLB Công an TP.HCM: Alan lập cú đúp, Williams Minh Hoàng ghi bàn vẫn thua đau

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Công an TP.HCM 2-1 ở vòng 7 V-League 2026-2027 tối 7.11. Alan Sebastiao mở tỷ số ở phút 58, trước khi Williams Minh Hoàng gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68. Đến phút 81, Alan hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ba điểm quan trọng giúp đương kim vô địch chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại ngôi nhì bảng xếp hạng.

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    CLB Hải Phòng hòa SLNA 2-2 trên sân Lạch Tray ở vòng 7 V-League 2026-2027 tối 7.11. Makaric mở tỷ số ở phút 13, trước khi Luiz Guilherme lập cú đúp giúp SLNA dẫn ngược 2-1 ở phút 57. Nguyễn Hữu Sơn gỡ hòa 2-2 ở phút 67, còn Lê Mạnh Dũng nhận thẻ đỏ ở phút 73 khiến CLB Hải Phòng phải chơi thiếu người.

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