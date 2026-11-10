HLV U.23 Việt Nam cảm ơn học trò về chiến thắng tuyệt vời trước Thái Lan

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với tinh thần thi đấu của U.23 Việt Nam trong trận thắng U.23 Thái Lan 3-0 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam xếp nhất sau lượt đầu

Tối 10.11, CĐV tại sân Pleiku Arena đã chứng kiến đội tuyển U.23 Việt Nam chơi một trận rất hay và có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U.23 Thái Lan trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh xúc động: "Ngày hôm nay tôi đánh giá cao về tinh thần, thái độ của các học trò U.23 Việt Nam. Các em đã thi đấu một trận thật tuyệt vời trước U.23 Thái Lan.

Tôi cũng cảm ơn tất cả các cầu thủ của tôi đã giành chiến thắng ngày hôm nay, làm quà tặng cho khán giả phố núi và người hâm mộ Việt Nam. Đây sẽ là bước đệm cho tất cả các cầu thủ của chúng tôi tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Đức Phú vào sân trong hiệp 2 và thi đấu ấn tượng ảnh: Độc Lập

Trong lần đầu tiên trình làng khán giả nhà lứa cầu thủ mới sinh từ năm 2005 trở về sau, đội tuyển U.23 Việt Nam đã chơi hoàn toàn chủ động trước U.23 Thái Lan và có 3 bàn thắng từ cú đúp của Minh Tâm và quả phạt đền của Minh Hoàng.

Sau chiến thắng, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định sẽ có một buổi họp rút kinh nghiệm và mổ băng phân tích, làm sao đưa ra điểm cải thiện để các cầu thủ chuẩn bị tốt hơn cho 2 trận sắp tới.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Như các bạn đã biết, đội tuyển U.23 Việt Nam có quỹ thời gian tập trung ngắn. Nhưng mọi mặt đều có sự chuẩn bị chu đáo. Tôi đánh giá cao các cầu thủ, họ đã gây khó khăn từ những tình huống cố định cho đối thủ.

U.23 Việt Nam mở màn ấn tượng tại Pleiku Arena ảnh: Độc Lập

Đức Phú đến với đội U.23 Việt Nam muộn nhất, vào tối hôm qua. Cho nên BHL phải bàn rất kỹ với nhau về thể lực của cậu ấy.

Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đánh giá cao và có lời khen cho Đức Phú. Mặc dù đến với đội muộn nhưng cậu ấy đã thi đấu cống hiến và mang lại kết quả tốt cho U.23 Việt Nam".

Chiến thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan giúp U.23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu sau lượt đấu đầu tiên của giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ở trận tiếp theo, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11.