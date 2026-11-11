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    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn

    Hồng Nam
    Hồng Nam

    HLV Kim Sang-sik đã chọn xong 11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận giao hữu với Đài Loan, diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (11.11) trên sân vận động Thiên Trường.

    Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm công thức mới

    Đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Đài Loan (19 giờ hôm nay) trên sân Thiên Trường đã lộ diện.


    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn- Ảnh 1.

    Olaha Mạnh Đức đá chính

    Ảnh: Minh Tú

    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn- Ảnh 2.

    Đình Bắc

    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn- Ảnh 3.

    Lý Đức và Thành Chung

    Ảnh: Minh Tú

    Đứng trong khung gỗ là thủ môn Lê Giang Patrik. Người gác đền sinh năm 1992 đã bắt chính liên tục từ tháng 7 đến nay. Anh tiếp tục được ông Kim tín nhiệm ở trận mở màn giải giao hữu. 

    Ở hàng thủ, 3 trung vệ Lý Đức, Nhật Minh và Thành Chung được lựa chọn. Như vậy, Thành Chung sẽ sát cánh cùng 2 đàn em ở U.23 Việt Nam. 

    Hàng tiền vệ gồm Quốc Cường, Minh Khoa và Ngọc Sơn, trong khi hai biên có Minh Phúc và Hồng Phúc trấn giữ. 

    Trên hàng công, Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức được giao nhiệm vụ tạo thành mũi đinh ba cùng tiền đạo Ngọc Sơn. 

    Mục tiêu chiến thắng 

    Đội tuyển Việt Nam bước vào loạt trận giao hữu tháng 11 với diện mạo hoàn toàn mới. Do Asian Cup 2027 lùi đến tháng 12 năm sau, HLV Kim Sang-sik cùng học trò sẽ có 10 tháng không tham gia giải đấu chính thức nào.

    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn- Ảnh 4.

    Nhà cầm quân Hàn Quốc tận dụng hai trận giao hữu với Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) để thử nghiệm hàng loạt nhân tố mới, trong đó, có nhiều gương mặt lần đầu lên tuyển như Nguyễn Thái Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, Nguyễn Quang Vinh.

    "Tôi tiếc khi Asian Cup 2027 bị hoãn lại một năm. Không chỉ tôi, mà các cầu thủ cũng rất tiếc. Chúng tôi phải chấp nhận, tiếp tục cố gắng và chơi hay hai trận tới. Đó là mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

    Đội tuyển Việt Nam cực mới đấu Đài Loan: Olaha Mạnh Đức đá chính cùng Đình Bắc, Ngọc Sơn- Ảnh 5.

    HLV Kim Sang-sik (áo xanh, giữa) tự tin đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan và Kyrgyzstan

    ẢNH: BTC

    Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam so tài Đài Loan là tại vòng loại World Cup 2018. Ở lượt đi, Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách, rồi thắng tiếp 4-1 ở màn tái đấu trên sân Mỹ Đình. Tại vòng loại này, đội tuyển Việt Nam giành được 7 điểm, thì tới 6 điểm là từ chiến thắng trước Đài Loan.

    "Đây mới là trận thứ hai của Đài Loan trong năm 2026. Giải đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho năm 2027, khi được gặp hai đội mạnh là Việt Nam và Kyrgyzstan", HLV Matt Ross của đội tuyển Đài Loan khẳng định.

    "Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi. Đài Loan cũng có sự thay đổi lớn. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình, làm sao để tổ chức lối chơi tốt hơn khi có bóng và không bóng.

    Đài Loan cũng có nhiều cầu thủ trẻ, trong đó hai cầu thủ mới đến ngay trước giờ ăn trưa. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một buổi tập để lắp ghép tổng thể đội hình. Đài Loan sẽ thích nghi với sự thay đổi của đối thủ, và của chính chúng tôi ở giải này", HLV Matt Ross nhấn mạnh.

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