HLV Kim Sang-sik khen ngợi Olaha Mạnh Đức, nhưng không quên cảnh báo...

HLV Kim Sang-sik: 'Có lúc đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt'

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Đài Loan với tỷ số 2-0 ở trận đấu tối 11.11, mở màn giải giao hữu tam hùng, diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc giúp học trò HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi bất bại ở các trận giao hữu từ tháng 11.2024 đến nay.

Ở trận này, ông Kim thử nghiệm nhân sự ở cả ba tuyến, từ hàng thủ (Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, Hồng Phúc), tuyến giữa (Minh Khoa, Quốc Cường, Vĩnh Nguyên) đến hàng công (Olaha Mạnh Đức, Văn Tùng). Đội tuyển Việt Nam dù chưa hoàn toàn khớp nhịp, nhưng đã trình làng diện mạo mới mẻ.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng dù sử dụng lực lượng mới mẻ ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình để tạo nên chiến thắng. Thời tiết khá lạnh, nhưng các khán giả vẫn đến sân trực tiếp để động viên, cổ vũ đội tuyển. Tôi rất cảm ơn điều đó.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển có nhiều sự thay đổi. Về mặt chiến thuật, chúng tôi gặp đôi chút khó khăn do thời gian tập luyện ngắn. Tuy nhiên, cả những cầu thủ mới và cũ đều thể hiện tốt. Chúng ta còn khoảng một tuần chuẩn bị cho trận đấu với Kyrgyzstan.

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Trong hai hiệp đấu, có những thời điểm đội chơi tốt nhưng cũng có những lúc chưa tốt. Chúng tôi sẽ phân tích băng hình để rút kinh nghiệm và cải thiện".

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, ngoại binh nhập tịch tỏa sáng với bàn mở tỷ số. Cũng giống Xuân Son hay Hoàng Hên trước đây, Mạnh Đức đã in dấu giày ngay trong lần đầu khoác áo tuyển. Anh hòa nhập nhanh với đội tuyển dù chỉ tập luyện 3 buổi, phối hợp ăn ý và đặt dấu ấn trong khâu tấn công.

Olaha Mạnh Đức (áo đỏ) ra mắt ấn tượng ẢNH: MINH TÚ

"Tôi cảm nhận được rằng các cầu thủ có gốc nước ngoài rất am hiểu văn hóa Việt Nam vì họ đã có thời gian dài sinh sống và thi đấu tại đây. Khi lên đội tuyển, họ hòa nhập rất nhanh", HLV Kim Sang-sik khen ngợi học trò.

'Đội tuyển Việt Nam không dựa vào ngôi sao'

Thế nhưng, ông Kim chia sẻ thêm: "Triết lý của tôi không dựa dẫm vào một ngôi sao, mà là gắn kết cả đội để tạo ra kết quả tốt nhất. Chúng ta chơi bóng vì một tập thể, không phải vì bất kỳ cầu thủ nào".

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng khen ngợi các nhân tố mới ở đợt tập trung này. "Sau trận đấu này, ban huấn luyện có thể đánh giá năng lực của một số cầu thủ trẻ. Sự thay đổi của đội tuyển, đặc biệt khi thay đổi nhiều nhân sự, sẽ gặp khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, chúng tôi cần gắn kết, dung hòa các thế hệ cầu thủ, từng bước giúp đội bóng tiến lên một cách tốt nhất và vững chắc nhất. Chúng tôi có những mục tiêu như giúp các cầu thủ mới hòa nhập với đội bóng, đồng thời thông qua sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân để đội tuyển trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

"Dù trạng thái thể lực có phần mệt mỏi, tất cả vẫn thi đấu hết mình. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ. Nếu dành lời khen, trước tiên tôi xin chúc mừng Olaha Mạnh Đức. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy và Olaha đã ghi bàn.

Chúc mừng Thành Chung. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai trò đội trưởng và đã chỉ huy hàng thủ rất tốt. Chúc mừng Quốc Cường, cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ thêm.

HLV Kim Sang-sik cũng lý giải nguyên nhân để Lê Giang Patrik bắt chính ở trận đấu vốn dĩ tràn ngập phương án thử nghiệm: "Thông qua tư vấn của HLV thủ môn, chúng tôi lựa chọn Lê Giang Patrik. Cậu ấy đã giữ vị trí này trong suốt thời gian qua. Với thủ môn, điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an tâm. Khi đã tin tưởng một người, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ. Những thủ môn khác chắc chắn vẫn có cơ hội trong thời gian tới".

Cơ hội ấy sẽ đến ở trận gặp Kyrgyzstan, khi Lê Giang Patrik về CLB Công an TP.HCM chuẩn bị cho ASEAN Club Championship. "Văn Việt và Trung Kiên sẽ được trao niềm tin", ông Kim nhấn mạnh.