Phiên bản mới đáng mong đợi của đội tuyển Việt Nam

Olaha Mạnh Đức ghi dấu ấn

HLV Kim Sang-sik đã tận dụng trận gặp Đài Loan để thử nghiệm tối đa nhân sự hiện có. 11 gương mặt đá chính ở trận đấu tối qua 11.11 chỉ có Lê Giang Patrik, Thành Chung và Đình Bắc là những cái tên quen thuộc. 8 vị trí còn lại đều chứa đựng mong đợi về luồng gió mới, khi Lý Đức, Nhật Minh đá ở hàng thủ, Hồng Phúc (phải) và Minh Phúc (trái) chạy cánh, tuyến giữa thuộc về Minh Khoa và Quốc Cường, còn hàng công có Ngọc Sơn, Olaha Mạnh Đức. Với lực lượng mới mẻ lần đầu lắp ráp, đội tuyển VN cầm bóng vượt trội nhưng chật vật suốt 20 phút đầu. Dù vậy, ý tưởng của thế hệ mới VN vẫn thể hiện rõ ràng: triển khai bóng từ sân nhà, đan lát và ban bật tuần tự từ hàng thủ, tuyến giữa và tăng tốc khai thác khoảng trống khi bước sang 1/3 sân đối phương. Trước đối thủ đã không chơi trận nào suốt 8 tháng qua như Đài Loan, học trò ông Kim thoải mái "xoay bài", thử nghiệm nhiều phương án tấn công từ chồng biên, đập nhả trung lộ đến xẻ nách.

Đình Bắc (7) và Olaha Mạnh Đức (17) cùng lập công giúp đội tuyển VN giành chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

Chìa khóa tấn công của ông Kim nằm ở bộ đôi Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức. Trong lần đầu đá chính, Mạnh Đức đã chơi tốt khi di chuyển rộng để kết nối, phối hợp tịnh tiến bóng. Chân sút của CLB Công an TP.HCM xử lý bóng đủ nhanh gọn, cũng có đủ sức mạnh để che chắn giữ bóng mở khoảng trống cho đồng đội băng lên. Bàn mở tỷ số phút 21 thể hiện rõ nhất tư duy chơi bóng của Olaha Mạnh Đức, khi tân binh VN chuyền một chạm cực nhanh cho Hồng Phúc phá bẫy việt vị, rồi chạy chỗ vừa nhịp đón đường chuyền lại của đồng đội để đặt lòng nhẹ nhàng ghi bàn cho VN.

Đình Bắc phong độ cao Ảnh: Minh Tú

Dù đội Đài Loan chưa phải "thuốc thử" đủ mạnh để đánh giá năng lực Mạnh Đức, nhưng việc ngoại binh nhập tịch hòa nhập nhanh với lối đá chỉ sau vài buổi tập cho thấy đội tuyển VN đang tạo ra môi trường cởi mở, thuận lợi để đón nhận ý tưởng mới. Sự mới mẻ của VN còn thể hiện ở các pha xâm nhập như của tiền đạo Minh Phúc ở cánh trái, ý tưởng Đình Bắc lùi về kiến thiết lối chơi hay Quốc Cường, Minh Khoa đẩy cao gây áp lực. Đội tuyển VN như U.23 VN phiên bản mở rộng, với nguồn năng lượng và sức sáng tạo đủ nhiều để HLV Kim Sang-sik kỳ vọng vào chiều sâu đội hình cho năm 2027.

Chuẩn bị cho tương lai

Sang hiệp 2, đội tuyển VN không duy trì cường độ tấn công quyết liệt như 45 phút đầu, nhưng với thực lực vượt trội, học trò HLV Kim vẫn tạo ra thế trận vượt trội. Nếu bàn mở tỷ số của Olaha Mạnh Đức đến từ pha bật tường ăn ý, bàn nhân đôi cách biệt của Đình Bắc phút 58 là khoảnh khắc cá nhân. Chân sút 22 tuổi cầm bóng ở cánh trái, ngoặt qua hai hậu vệ Đài Loan rồi cứa lòng vào góc xa thành bàn. Câu nhận xét "Đình Bắc có sức trẻ và ý chí thể hiện mãnh liệt" của HLV Kim Sang-sik được học trò cô đọng chỉ bằng một tình huống. Đình Bắc chơi hay khi đứng giữa một "rừng" ngoại binh nhập tịch và đàn anh trụ cột. Để rồi khi sát cánh cùng hàng loạt cầu thủ mới, chân sút của CLB Công an Hà Nội lại thể hiện vai trò dẫn dắt hàng công và tỏa sáng khi cần.

Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam của Olaha Mạnh Đức

Pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Đình Bắc vào lưới Đài Loan

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan không hấp dẫn về mặt tỷ số lẫn thế trận, nhưng 90 phút tại sân Thiên Trường có thể giúp ban huấn luyện đội tuyển VN hài lòng. HLV Kim Sang-sik đã tận dụng triệt để trận gặp Đài Loan để xoay vòng đội hình, khi tung Vĩnh Nguyên, Văn Tùng, Thanh Nhàn vào sân ở nửa sau trận đấu.

Đôi chút lấn cấn cho thầy Kim ở trận này là lỗ hổng hàng thủ. Đài Loan vẫn nhiều lần đe dọa cầu môn Lê Giang Patrik, bởi các hậu vệ như Lý Đức, Minh Phúc vẫn đôi lúc mất tập trung, phán đoán sai tình huống. Đồng thời, do thay nhiều cầu thủ mới, đội tuyển VN chơi rời rạc và thiếu ăn khớp trong những phút cuối. Tất nhiên, không phải thử nghiệm nào cũng sớm có đáp án như Olaha Mạnh Đức, nhưng một trận đấu dù chỉ trong khuôn khổ giao hữu cũng là khích lệ cần thiết để các tân binh hít thở bầu không khí đỉnh cao và sẵn sàng bước tới sân khấu lớn. Bài học từ những trận giao hữu sẽ giúp ông Kim đánh giá lại năng lực học trò để hoạch định lối chơi, con người. Chặng đường lớn phải bắt đầu từ những bước chân vững chắc đầu tiên.