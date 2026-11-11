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    Tiền đạo Việt kiều Croatia ghi bàn đầu tiên cho U.19 Việt Nam tại Trung Quốc

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric là người ghi bàn đầu tiên cho U.19 Việt Nam tại Trung Quốc. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể giành chiến thắng ở màn so tài với chủ nhà.

    Điểm sáng từ chân sút Việt kiều

    Tối 11.11, U.19 Việt Nam chạm trán U.19 Trung Quốc ở lượt trận ra quân giải quốc tế Panda Cup 2026 diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc). Phút 78, các cầu thủ trẻ Việt Nam tổ chức một pha phối hợp thanh thoát bên hành lang cánh phải. Nhận đường tạt bóng có độ chuẩn xác cao từ Nguyễn Quốc Khánh, tiền vệ Việt kiều Croatia - Antonio Moric, đã chọn vị trí thông minh và bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn đội bạn.

    Trong lần ra sân thử lửa ở cấp độ U.19 quốc gia, Antonio Moric đã ghi dấu ấn cá nhân bằng khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan cùng kỹ năng dứt điểm khá ấn tượng.

    Tiền đạo Việt kiều Croatia ghi bàn đầu tiên cho U.19 Việt Nam tại Trung Quốc- Ảnh 1.

    Chân sút sinh năm 2008 Antonio Moric có mẹ là người Việt Nam, bố mang quốc tịch Croatia

    ẢNH: MINH DÂN

    Trận đấu vào tối 11.11 cũng đánh dấu lần đầu tiên U.19 Việt Nam thi đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Đối đầu U.19 Trung Quốc sở hữu lợi thế sân nhà cùng thể hình vượt trội, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trải qua 90 phút thi đấu vô cùng vất vả.

    Trước khi Moric ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số, U.19 Trung Quốc đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Yang Zhanpeng (phút 10 và phút 74 - phạt đền). Đến phút 90+5, Jia Weiwei thoát xuống dứt điểm ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 cho U.19 Trung Quốc.

    U.19 Việt Nam không có được niềm vui chiến thắng trong ngày HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức tái xuất. Dù vậy, bàn thắng của Antonio Moric cùng màn trình diễn của U.19 Việt Nam ở hiệp 2 mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

    Ở hai lượt trận tiếp theo tại Panda Cup 2026, U.19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U.19 Hàn Quốc (ngày 14.11) và U.19 Tajikistan (ngày 17.11).

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    U.19 Việt Nam Việt kiều Antonio Moric HLV Hoàng Anh Tuấn

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