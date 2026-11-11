Truyền thông Đông Nam Á: ‘Olaha Mạnh Đức ra mắt như mơ cùng đội tuyển Việt Nam’

Truyền thông Đông Nam Á bất ngờ với Olaha Mạnh Đức

Tối 11.11, đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan 2-0 trên sân Thiên Trường. Đây là trận đấu đáng nhớ với Olaha Mạnh Đức, khi tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia và lập tức ghi bàn.

Makanbola của Malaysia mô tả: “Phút 22, từ pha phối hợp bên cánh phải, Hồng Phúc căng ngang thuận lợi để Olaha Mạnh Đức băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, chính Olaha Mạnh Đức là người làm tường đẳng cấp, mở ra tình huống tấn công này”.

Olaha Mạnh Đức (giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Makanbola đánh giá, việc có thêm Olaha Mạnh Đức giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều sự lựa chọn trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Makanbola phân tích: “Xuân Son - tiền đạo quan trọng của đội tuyển Việt Nam không có mặt trong đợt tập trung lần này. Thay vào đó, Olaha Mạnh Đức được bố trí đá trung phong, nhận sự hỗ trợ từ Nguyễn Đình Bắc bên cánh trái. Khả năng săn bàn của chân sút đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM nhanh chóng được thể hiện khi anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 22, khiến các CĐV trên sân Thiên Trường phải trầm trồ".

Makanbola bình luận: "Olaha Mạnh Đức thể hiện nhiều phẩm chất tốt, là cầu thủ rất đáng xem và đáng chờ đợi của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Không chỉ nổi bật ở khả năng tấn công, Olaha Mạnh Đức cũng tích cực tham vào các tình huống phòng ngự của đội nhờ nền tảng thể lực tuyệt vời”.

Màn ra mắt trong mơ

Cùng dành sự quan tâm đặc biệt cho Olaha Mạnh Đức, chuyên trang ASEAN Football đăng tải thông điệp: "Màn ra mắt trong mơ! Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam!".

Chuyên trang chuyên cập nhật bóng đá Đông Nam Á nhấn mạnh tiền đạo gốc Nigeria chỉ cần 22 phút để có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. ASEAN Football nhận xét: “Đây là màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn đối với cầu thủ vừa hoàn tất quá trình nhập tịch với đội tuyển Việt Nam”.

Trong bài đăng, ASEAN Football cũng nhắc đến nguồn gốc Nigeria của Olaha Mạnh Đức, đồng thời sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Nigeria và Việt Nam để nói về hành trình đặc biệt của chân sút mang áo số 29.

Không chỉ ASEAN Football, Seasia Goal (Indonesia) cũng dành sự chú ý cho sự kiện này. Seasia Goal đăng tải thông điệp chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh dấu ấn của Olaha Mạnh Đức trong lần đầu tiên được triệu tập và thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Olaha Mạnh Đức (áo đỏ) chơi đầy cố gắng ở trận ra mắt đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Seasia Goal đặc biệt đề cập đến hành trình của tiền đạo này tại Việt Nam. Theo trang bóng đá Indonesia: “Michael Onyedikachi Olaha đã sinh sống ở Việt Nam từ năm 2021, gần đây hoàn tất quá trình nhập tịch và hiện đại diện cho đội tuyển quốc gia với tên gọi Olaha Mạnh Đức. Việc Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trận ra mắt là một khởi đầu tuyệt vời cho sự nghiệp quốc tế của tiền đạo gốc Nigeria”.

Một trang bóng đá Indonesia khác là FaktaBola cũng không bỏ qua màn trình diễn của tân binh đội tuyển Việt Nam. Trang này nhắc lại việc Olaha Mạnh Đức đến từ Nigeria, đã sinh sống tại Việt Nam hơn 5 năm và lập tức ghi bàn sau khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Football AEC (Thái Lan) cũng cập nhật bàn thắng của Olaha Mạnh Đức trong trận đấu với Đài Loan. Football AEC bình luận: “Tiền đạo số 17 là người khai thông thế bế tắc, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sau đó, Đình Bắc lập công, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Việt Nam”.