Đội tuyển Việt Nam bất ngờ chia tay Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik: CLB CA TP.HCM nhận tin vui

Theo lịch thi đấu, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) sẽ tiếp đón Buriram United lúc 19 giờ ngày 18.11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A.

Các cầu thủ sẽ không đấu trận gặp Kyrgyzstan

Quyết định tạo điều kiện cho các cầu thủ nói trên trở về CLB, được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên. Casper Cup 2026 là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu cho các mục tiêu dài hạn.

Lê Giang sẽ trở về CLB, nhường cơ hội bắt chính cho đồng đội, có thể là thủ môn trẻ Trung Kiên Ảnh: Minh Tú

Bốn cầu thủ sẽ vắng mặt ở trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 17.11. Ông Kim sẽ có cơ hội sử dụng những nhân tố khác của đội tuyển. Khán giả có thêm niềm vui khi được chứng kiến nhiều cầu thủ thi đấu.

Sau trận đấu với Đài Loan, HLV Kim Sang-sik đánh giá tích cực nỗ lực của các cầu thủ trong bối cảnh nhiều người vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại V-League và các giải đấu quốc tế. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức khi tiền đạo này ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển, đồng thời ghi nhận màn thể hiện của Nguyễn Thái Quốc Cường ở tuyến giữa.

Olaha Mạnh Đức đã có màn ra mắt ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Cầu thủ trẻ Nhật Minh được tạo điều kiện trở về thi đấu Shopee Cup Ảnh: Minh Tú

"Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Riêng với vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik cho biết Lê Giang Patrik tiếp tục được lựa chọn nhờ sự ổn định và khả năng tạo niềm tin cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau khi Lê Giang Patrik trở về CLB, các thủ môn Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Việt sẽ có cơ hội ra sân trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển.

Việc tạo điều kiện để các cầu thủ trở về CLB cũng nằm trong định hướng phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của hai bên.

Trước đó, trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, ngoại trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để các CLB chủ động chuẩn bị lực lượng cho lịch thi đấu, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia duy trì kế hoạch rà soát, đánh giá nhân sự và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.