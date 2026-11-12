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    Live U.23 Thái Lan - U.23 Qatar: Người Thái lại 'ôm hận'?

    Hồng Nam - Quang Giang
    Cùng thi đấu thất vọng trong ngày ra quân, cả U.23 Thái Lan và U.23 Qatar đều khát thắng ở màn so tài diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (12.11) để nuôi hy vọng vô địch giải U.23 quốc tế 2026.
    Bình luậnDiễn biến trận đấu

    U.23 Thái Lan cần gượng dậy 

    U.23 Thái Lan khởi đầu giải giao hữu U.23 quốc tế 2026 bằng thất bại đậm 0-3 trước U.23 Việt Nam trên sân Pleiku (Gia Lai). Đội trẻ xứ chùa vàng thua toàn diện khi không kiểm soát được thế trận, mắc sai lầm phòng ngự và phân phối thể lực bất hợp lý dẫn đến đuối sức trong khoảng thời gian cuối trận.

    Dù không mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất, nhưng rõ ràng trận thua trước chủ nhà gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác đào tạo trẻ của Thái Lan. "Voi chiến" đã thua U.23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, trước đó thua U.23 Indonesia ở bán kết U.23 Đông Nam Á 2025. 

    U.23 Thái Lan - U.23 Qatar: Người Thái lại 'ôm hận'? - Ảnh 1.

    U.23 Thái Lan (áo trắng) thua đậm U.23 Việt Nam ở trận ra quân

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Thái Lan đang mai một dần bản sắc ban bật kỹ thuật và thiếu một ngôi sao đủ lớn để dẫn đường như thế hệ tài năng Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin thuở nào. 

    U.23 Thái Lan cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Ở trận đấu lúc 15 giờ hôm nay (12.11), đối thủ của "Voi chiến" là U.23 Qatar. Bóng đá trẻ Qatar sau lứa "vàng" của Akram Afif, Almoez Ali cũng đã xuống dốc, khi thường xuyên bị loại sớm ở giải châu Á. So với UAE, Jordan hay Ả Rập Xê Út, Qatar kém nổi bật ở công tác đào tạo trẻ. Điều dễ thấy nhất ở U.23 Qatar trong trận ra quân (hòa 0-0 trước U.23 Singapore) là dẫu sở hữu lối chơi kỹ thuật, đan lát khá tốt, nhưng đại diện Tây Á thiếu phương án tiếp cận khung thành, và cũng không tổ chức đội hình khoa học, chặt chẽ bằng đối thủ.

    Trước đối thủ ngang tài ngang sức, U.23 Thái Lan đủ sức chiến thắng. Song rào cản của "Voi chiến" là khía cạnh tâm lý. Nếu tiếp tục mất tập trung đầu trận như màn ra quân trước U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan có nguy cơ tiếp tục vấp ngã, vì U.23 Qatar có đủ nhân tố tạo đột biến và khéo léo để trừng phạt sai lầm. 

    Các trận giao hữu quốc tế U23: Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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