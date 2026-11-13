Cơ hội vàng cho các thủ môn trẻ: Trung Kiên hay Văn Việt bắt chính khi không có Lê Giang Patrik?

Lê Giang Patrik đi đâu?

"Tôi đã tham khảo HLV thủ môn Lee Woon-jae trước khi chọn Lê Giang Patrik bắt chính. Cậu ấy đã giữ vị trí này trong suốt thời gian qua. Với thủ môn, điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an tâm", HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển VN trước Đài Loan ở trận mở màn giải giao hữu tam hùng.

Trong khi hầu hết vị trí được xoay tua thử nghiệm, khung gỗ của ông Kim vẫn bất biến. Lê Giang Patrik đánh dấu trận thứ 16 liên tục bắt chính cho đội tuyển quốc gia, tính từ trận giao hữu với Myanmar hồi tháng 7, vắt qua 8 trận ASEAN Cup, 6 trận FIFA ASEAN Cup cùng trận gặp Đài Loan ngày 11.11. Từ chỗ liên tục xoay vòng thủ môn trong 2 năm đầu dẫn dắt đội tuyển VN, ông Kim đặt niềm tin tuyệt đối vào Lê Giang Patrik.

Thủ môn Trung Kiên có cơ hội bắt chính trước Kyrgyzstan ẢNH: MINH TÚ

"Khi tin tưởng một người, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ", ông Kim lý giải. Lê Giang Patrik bắt tốt, chẳng có lý do để thay đổi. Thầy Kim cần sự an toàn và vững chãi, nơi thủ môn sinh năm 1992 có thừa, còn dàn thủ môn trẻ thì chưa.

Tuy nhiên, nếu ngay cả những trận giao hữu vốn không nặng chuyện thành tích trước những đối thủ yếu hơn, mà các thủ môn trẻ vẫn phải ngồi dự bị, đó là sự phung phí lớn.

Ở trận gặp Kyrgyzstan, ông Kim buộc phải thay thủ môn, dù có muốn hay không. Lê Giang Patrik cùng các tuyển thủ CLB Công an TP.HCM được tạo điều kiện về đội chuẩn bị cho ASEAN Club Championship.

Trung Kiên hay Văn Việt bắt chính trận gặp Kyrgyzstan?

Đội tuyển VN chỉ còn 2 thủ môn Văn Việt (24 tuổi) và Trung Kiên (23 tuổi). Cả hai đều là của để dành đầy triển vọng cho tương lai.

Văn Việt nổi lên từ 3 năm trước, khi anh là thủ quân trẻ nhất lịch sử CLB SLNA. "Rất khó đánh bại Văn Việt, dù ở trên sân tập hay trong trận đấu chính thức", một tuyển thủ kể lại. Dù chỉ cao 1,81 m, nhưng anh có phản xạ ấn tượng, khả năng ra vào, chọn điểm rơi và phán đoán chuẩn chỉ. Mùa này, Thể Công Viettel đứng áp chót, song anh vẫn tỏa sáng đều đặn khi trở thành thủ môn cứu thua nhiều nhất giải. Anh từng lên tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier nhưng chưa từng bắt chính. Còn lúc này, khi tài năng của Văn Việt đã chín muồi, cơ hội của anh có thể sẽ đến nếu thuyết phục được HLV thủ môn khó tính Lee Woon-jae trên sân tập.

Điều Văn Việt thiếu lại là thứ Trung Kiên thừa. Thủ môn của HAGL có chiều cao nổi trội (1,91 m), sải tay dài để làm chủ hoàn toàn "vùng trời" trong vòng cấm. Trung Kiên có kinh nghiệm V-League không thua kém Văn Việt (bắt chính 3 mùa), lại sở hữu ưu thế khi từng làm việc với ban huấn luyện của ông Kim lâu hơn. Trung Kiên là thủ môn số một, với 16 trận bắt chính trong suốt hành trình vươn lên từ đỉnh cao Đông Nam Á đến hạng ba châu Á của U.23 VN giai đoạn 2025 - 2026. Ông Kim từng ưu ái để anh bắt chính trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal (tháng 10.2025), nơi anh có 2 pha cứu thua, đồng thời giữ sạch lưới giúp VN thắng 1-0. Anh cũng 2 lần dự ASEAN Cup (các năm 2024, 2026) và đoạt ngôi vô địch. Dù chỉ là thủ môn số ba, nhưng cách dùng Trung Kiên cho thấy ông Kim muốn ươm mầm anh cho kế hoạch tương lai.

Chọn Trung Kiên hay Văn Việt là bài toán không dễ tìm lời giải, nhưng ít nhất trấn giữ cầu môn VN ở trận tới sẽ là một người gác đền trẻ mang hy vọng cho tương lai xa.