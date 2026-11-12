Đình Bắc thích mặc áo số 7 vì thần tượng Ronaldo, ‘ngỡ ngàng’ vì đã ghi 8 bàn cho đội tuyển

Trên sân Thiên Trường, Nguyễn Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik bố trí đá trên hàng công cùng Olaha Mạnh Đức và Trần Ngọc Sơn. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) thi đấu năng nổ, liên tục di chuyển, đột phá và tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Sau khi đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 22 nhờ công của Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn trong hiệp 2. Phút 57, từ đường chuyền của Khuất Văn Khang, tiền đạo này nhận bóng bên cánh trái, tự tin xử lý giữa vòng vây các hậu vệ Đài Loan trước khi tung cú sút căng vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc chơi tốt ở trận gặp đội tuyển Đài Loan, giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 2 ẢNH: MINH TÚ

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, khi được phóng viên nhắc rằng bàn thắng vào lưới Đài Loan là pha lập công thứ 8 của anh sau 18 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, Đình Bắc tỏ ra khá bất ngờ.

"Ồ, 8 bàn rồi hả anh?", Đình Bắc ngạc nhiên hỏi lại phóng viên. Sau khi được xác nhận đã có 8 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 18 trận, tiền đạo sinh năm 2004 không giấu được niềm vui. Đình Bắc chia sẻ: "Tôi nghĩ là tôi đang rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam".

Đình Bắc nói gì khi được HLV Kim Sang-sik giữ lại, dù CLB muốn anh nghỉ ngơi?

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Đáng chú ý, anh là cầu thủ duy nhất của CLB CAHN góp mặt trong danh sách đội tuyển, dù đội bóng của HLV Mano Polking cũng đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Theo chia sẻ của Đình Bắc, CLB CAHN muốn anh có thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định triệu tập từ HLV Kim Sang-sik, tiền đạo này không ngần ngại nhận lời.

Đình Bắc bày tỏ: "Với cá nhân tôi, tôi trân trọng và biết ơn vì có cơ hội được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. tôi nghĩ tất cả các cầu thủ thi đấu ở bóng đá Việt Nam đều muốn cống hiến cho đất nước và bản thân tôi đang rất khát khao để cống hiến cho đất nước. Khi được gọi lên thì tôi rất sẵn sàng để lên phục vụ cho đội bóng".

Khi được hỏi liệu đây có phải là thông điệp anh đã trao đổi với HLV Mano Polking hay không, Đình Bắc tiếp tục khẳng định sự ưu tiên dành cho đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 nhấn mạnh: "Tôi nghĩ CLB CAHN cũng trải qua lịch thi đấu rất dày và đội bóng cũng muốn tôi có một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng HLV trưởng ở đội tuyển quyết định gọi tôi thì tôi sẵn sàng lên để phục vụ cho đội tuyển quốc gia ở hai trận đấu giao hữu này".

Đình Bắc khẳng định bản thân luôn khao khát và sẵn sàng phục vụ cho đội tuyển quốc gia ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc vui khi tái hợp những đồng đội U.23 Việt Nam

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có không ít cầu thủ từng sát cánh cùng Đình Bắc tại VCK U.23 châu Á đầu năm 2026.

Khi được hỏi về cảm xúc khi tái hợp những người đồng đội quen thuộc, Đình Bắc cho biết: "Cảm xúc của tôi rất vui vì cũng khá lâu rồi anh em tôi mới thi đấu lại với nhau, nhưng bây giờ ở một cấp độ cao hơn, cấp độ đội tuyển. Tôi cũng như tất cả anh em, tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để phục vụ cho đội tuyển Việt Nam".

Đình Bắc đánh giá sự kết nối này đang diễn ra khá thuận lợi: "Tôi nghĩ tất nhiên anh em tôi bây giờ thường xuyên nói chuyện với nhau rất nhiều và anh em tôi đã hiểu ý nhau. Tôi nghĩ tất cả đều có một mục tiêu chung để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nên không có gì quá khó khăn để anh em tôi kết hợp lại với nhau thi đấu".

Dù vậy, Đình Bắc cũng không cho rằng đội tuyển Việt Nam đã đạt đến sự hoàn thiện sau chiến thắng trước Đài Loan. Đình Bắc tiết lộ: "Sau trận đấu này mọi người sẽ xem lại băng hình và phân tích để làm sao toàn đội có thể cải thiện hơn, thi đấu tốt hơn ở các trận đấu tới".

Đình Bắc vẫn chứng tỏ được tài năng của mình trên hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ





Đình Bắc tiết lộ lý do thích áo số 7: Vì là fan Ronaldo

Một chi tiết thú vị khác trong cuộc phỏng vấn là câu chuyện về chiếc áo số 7. Tại Casper Cup 2026, Đình Bắc được trao số áo vốn rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới và cũng là số áo yêu thích của anh.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2004 khoác áo số 7 ở đội tuyển Việt Nam. Ngay trong trận đấu đầu tiên với số áo này, anh đã ghi bàn và có màn ăn mừng mang đậm dấu ấn thần tượng. "Đây là lần đầu tiên tôi mặc áo số 7 ở đội tuyển Việt Nam và tôi có một bàn thắng. Số 7 là số yêu thích của tôi, bây giờ tôi có cơ hội để mặc nó và tôi thích chiếc áo số 7 này", Đình Bắc vui vẻ chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao đặc biệt yêu thích số áo này, tiền đạo đội tuyển Việt Nam không ngần ngại tiết lộ: "Tôi yêu thích áo số 7 vì tôi là fan của Ronaldo".