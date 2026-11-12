Chuyên án trinh sát 096B, bê bối dàn xếp tỷ số rúng động thể thao Việt Nam

Bộ Công an hành động quyết liệt, một loạt giải đấu bị điều tra

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nói chung, tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc nói riêng, trong đó có tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27.5.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan hoạt động cá độ, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã tăng cường nắm tình hình, điều tra cơ bản.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do Vũ Chí Công (sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tập trung vào các giải quốc tế cùng những trận đấu của các CLB thuộc giải hạng nhất, giải U.19 quốc gia và Cúp quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hải, cầu thủ khá nổi tiếng với biệt danh "Hải Beck", tham gia dàn xếp tỷ số ẢNH: CLB LONG AN

Sau khi báo cáo và được thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng ý, Cục Cảnh sát hình sự giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 096B, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Ngày 16 và 17.8.2026, sau khi kế hoạch phá án được Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phê duyệt, C02 chủ trì, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên. Đến ngày 27.8.2026, C02 chính thức khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao", xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỷnh, thành khác.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, đồng thời thu giữ 2 tỉ đồng tiền mặt, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Mạng lưới chân rết của tội phạm

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung để thu mua kèo cá độ từ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng người nước ngoài, phân loại những kèo có tỷ lệ thắng cao, rồi chuyển tiền, cùng đặt cược để hưởng lợi. Công thuê nhiều đối tượng đánh cá độ cho mình, trong khi Chung sử dụng chính những tài khoản do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Để vận hành việc cá độ, Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP, để Ninh tìm mối quan hệ, thuê lại tài khoản của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải cùng nhiều người khác theo yêu cầu của Công.

Bên cạnh đó, Công thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để nhóm này trực tiếp sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài như M88, OK9, BK8, FB88. Ngoài ra, Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ để người này đặt cược theo thỏa thuận riêng.

Các bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhìn vào chuỗi mắt xích nói trên, có thể thấy đường dây hoạt động theo quy trình khép kín, phân vai rõ ràng: người thu mua thông tin kèo từ nước ngoài, người chuyên thu gom rồi cho thuê tài khoản cấp VIP, người trực tiếp đặt cược, và người móc nối, dàn xếp kết quả trận đấu trong nước. Rõ ràng, mức độ tổ chức khá bài bản, chứ không đơn thuần là hành vi cá độ nhỏ lẻ, tự phát.

Đáng chú ý, với trận đấu bóng rổ VBA giữa Danang Dragons và Nha Trang Dolphins, tài liệu điều tra xác định thời điểm diễn ra cụ thể là ngày 15.8.2026, tức chỉ một ngày trước khi chuyên án 096B được phá, cho thấy hoạt động dàn xếp vẫn tiếp diễn gần như đến tận thời điểm cuối cùng trước khi đường dây bị triệt phá.

Theo C02, việc đấu tranh, xử lý đường dây góp phần xây dựng nền thể thao nước nhà theo hướng công bằng, trung thực, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc, cũng như bài học cho những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao về việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tránh sa ngã dẫn đến vi phạm pháp luật. Bên cạnh xử lý hình sự, C02 cũng đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực trong hoạt động bóng đá, bảo đảm tính trung thực, minh bạch của các giải đấu trong nước.