Cú sốc dàn sao bóng rổ bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số tại VBA: Ai là tuyển thủ quốc gia?

Từ bóng đá đến bóng rổ

Sáng 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an công bố việc triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Sự việc gây rúng động khi một số gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như anh em sinh đôi Hoàng Danh Ngọc - Hoàng Nhật Nam hay tiền vệ Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải "Beck") cũng bị bắt.

Bên cạnh mảng bóng đá, đường dây dàn xếp tỷ số do Vũ Chí Công cầm đầu còn được xác định mở rộng sang bóng rổ. Võ Hoàng Minh Nhật, một trong những người được Công thuê đặt cược, đồng thời bị xác định là người tổ chức dàn xếp một số trận đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), trong đó có trận Danang Dragons gặp Nha Trang Dolphins hồi tháng 8 vừa qua. Theo thông tin liên quan đến vụ việc, 5 cầu thủ từ 2 CLB nói trên được nêu tên, trong đó không ít người từng hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.

Các VĐV dính chàm đều rất tài năng

Đáng chú ý nhất là Huỳnh Vĩnh Quang (sinh ngày 11.1.1999), hiện là trụ cột của Nha Trang Dolphins. Anh khoác áo đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2022-2026, được xem là một trong những "xạ thủ" 3 điểm chính xác nhất VBA, từng được bầu chọn là Nội binh xuất sắc nhất VBA năm 2022. Vĩnh Quang từng có trận ghi đến 19 điểm, 7 kiến tạo, 5 rebound tấn công.

Huỳnh Vĩnh Quang là gương mặt nổi bật của bóng rổ Việt Nam ẢNH: VBA/FPT PLAY

Cùng khoác áo Nha Trang Dolphins, Võ Huy Hoàn (sinh ngày 10.7.1998) cũng là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, từng góp mặt ở vòng loại Asian Cup 2029. Huy Hoàn từng được Ho Chi Minh City Wings chọn tại Draft Day 2019, nhưng gặp chấn thương dây chằng gối nghiêm trọng ngay sau đó. Sau khi hồi phục, anh tái xuất tại VBA 2020 và trở thành nhân tố quan trọng của Nha Trang Dolphins, nổi tiếng với những pha dứt điểm buzzer-beater (ghi điểm vào giây chót).

Ở phía Danang Dragons, Sơn Minh Tâm (sinh ngày 28.11.1999) từng đại diện Việt Nam dự giải FIBA 3x3 châu Á năm 2017. Năm 2021, anh cùng Huỳnh Vĩnh Quang vô địch giải bóng rổ quốc gia trong màu áo Sóc Trăng, trước khi chuyển sang thi đấu cho Nha Trang Dolphins rồi Danang Dragons. Anh từng được bầu chọn là cầu thủ tiến bộ nhất năm VBA 2019, và thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Danang Dragons.

Người trẻ nhất trong nhóm là Lâm Minh Duy (sinh ngày 2.11.2005), từng được gọi vào đội tuyển 3x3 U.23 quốc gia. Anh là một trong những tay ném trẻ nổi bật của bóng rổ Việt Nam, từng giành danh hiệu MVP U20 khi mới 17 tuổi, cùng đội vào đến chung kết giải VBA 3x3 2023. Mùa giải 2024 là lần đầu Minh Duy thi đấu ở thể thức 5x5, và anh tiếp tục là một trong những điểm sáng của Danang Dragons tại VBA 2026.

Cầu thủ còn lại được nêu tên là Mai Phước Thịnh (sinh ngày 5.6.2001), thuộc biên chế của Danang Dragons. Dù chưa có tên trong các đội tuyển quốc gia, Phước Thịnh vẫn là một gương mặt quen thuộc trong đội hình Danang Dragons những mùa giải gần đây, với lối chơi được đánh giá cao về tinh thần nhiệt huyết.

Đường dây dàn xếp tỷ số có các thành viên CLB Long An bị triệt phá: VFF nói gì?

Với việc những cầu thủ nổi bật ở VBA bị bắt do hành vi dàn xếp tỷ số, uy tín của giải bóng rổ số 1 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.