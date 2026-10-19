Từ vụ môi giới mại dâm, Công an TP.HCM phá thêm đường dây cá độ bóng đá

Ngày 19.10, Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công vụ án môi giới mại dâm và tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn. Đáng chú ý, từ manh mối tại các cơ sở karaoke, lực lượng công an đã bóc gỡ thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch nhiều tỉ đồng, khởi tố tổng cộng 26 bị can.

Các bị can trong đường dây bị Công an TP.HCM khởi tố ẢNH: CTV

Đầu tháng 10.2026, Đội Phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 5) PC02 phối hợp Công an phường Bình Tân và các lực lượng liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường Bình Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm có liên quan đến hai cơ sở: Nhà hàng karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và nhà hàng karaoke Holiday (số 592 đường số 1), cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 2 cơ sở này do nhóm Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn đầu tư, ăn chia lợi nhuận, đồng thời giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng một số quản lý trực tiếp điều hành.

Để lôi kéo khách hàng và tăng nguồn thu, các ông chủ, bà chủ tại đây đã dung túng cho tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Quy trình "giao dịch" được tinh vi hóa bằng cách để quản lý tiếp viên trực tiếp thỏa thuận giá cả, thu tiền môi giới, sau đó yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do đi ăn hoặc có việc gia đình nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 7 bị can ban đầu về các tội "môi giới mại dâm", "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện bị can Lê Văn Khải Vy có hành vi tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp.

Lần theo dấu vết này, PC02 lập tức truy xét, lật tẩy một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng hoạt động với quy mô tinh vi, phân cấp thành nhiều tầng nấc để thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này vận hành hệ thống tài khoản gồm các cấp độ Master, Agent và Member trên trang Sbobet. Cụ thể: Đàm Thừa Trung nhận một tài khoản Master có hạn mức lên tới 500.000 điểm (tương đương khoảng 5 tỉ đồng) theo tỷ lệ quy đổi ban đầu. Tiếp đó, Trung giao lại cho Hồ Diệu Cơ để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới.

Từ các tài khoản này, Hồ Diệu Cơ tiếp tục giao cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc làm "cái" phân phối lại cho các con bạc bên dưới.

Bằng thủ đoạn nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, hưởng chênh lệch tiền thắng thua và hoa hồng, các đối tượng đã thu về khoản lợi nhuận bất chính khổng lồ.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng dữ liệu điện tử được trích xuất, phân tích kỹ lưỡng, ngày 11.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "tổ chức đánh bạc", đồng thời ra quyết định khởi tố thêm 19 bị can mới.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 18 bị can; riêng bị can Dương Võ Trung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do tình trạng sức khỏe.

18 bị can trong đường dây tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Tính đến nay, tổng số bị can bị khởi tố trong chuyên án này là 26 người với các tội danh: "môi giới mại dâm", "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Hiện PC02 khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét triệt để các đối tượng cung cấp tài khoản cá độ cấp trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.