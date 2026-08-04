Đánh sập 'Lương Sơn TV', đường dây đánh bạc ngàn tỉ/tháng núp bóng phát sóng bóng đá

Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 - Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan"; đồng thời khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng hoạt động dưới tên "Lương Sơn TV", do người có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín.

Để thu hút người xem, nhóm này tổ chức phát trực tiếp trái phép các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền trên nhiều website mang tên "Lương Sơn TV". Các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ những giải đấu thuộc quyền khai thác của các đài truyền hình, đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát lại miễn phí.

Trong quá trình phát sóng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn được ghi trên website, hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Theo cơ quan điều tra, phương thức này kết hợp việc phát sóng trái phép các chương trình thể thao có bản quyền với tổ chức đánh bạc trực tuyến, vừa xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, vừa tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Đường dây cá độ ngàn tỉ/tháng núp bóng phát sóng bóng đá trái phép bị triệt phá ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Hàng chục nghìn tài khoản người chơi

Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 6.7, Ban chuyên án đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập và đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm này hoạt động theo mô hình tội phạm công nghệ cao, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và điều hành hoàn toàn trên không gian mạng.

Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển phương thức hoạt động về Việt Nam từ đầu năm 2026. Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh, ứng dụng mã hóa, VPN, máy chủ ở nước ngoài và thường xuyên thay đổi tên miền để che giấu hoạt động.

Đánh sập 'Lương Sơn TV', đường dây đánh bạc ngàn tỉtháng núp bóng phát sóng bóng đá

Tiền lương được trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử; việc thanh toán được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động. Tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép được cơ quan điều tra ước tính hơn 1.500 tỉ đồng mỗi tháng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra xác định việc thu tín hiệu, phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo điều 225 bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định FDR OBANK là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động của nhóm tại Việt Nam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.