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Thời sự Pháp luật

Công nhân trộm thiết bị điện hơn 3 tỉ đồng bán lấy tiền đánh bạc

Hải Phong
Hải Phong
Một công nhân của công ty nằm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đã trộm hơn 100 thiết bị điện có giá trị lớn, sau đó bán lấy tiền cá độ bóng đá và đánh bạc.

Sáng 22.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Vạn Tường đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp số lượng lớn thiết bị điện xảy ra tại Công ty CP bột - giấy VNT 19 (ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), với tổng giá trị thiết bị ước tính hơn 3 tỉ đồng do một công nhân làm việc tại công ty gây ra.

Hiện Công an xã Vạn Tường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công nhân trộm thiết bị điện hơn 3 tỉ đồng bán lấy tiền đánh bạc- Ảnh 1.

Nghi phạm cùng tang vật

ẢNH: C.T.V

Trước đó, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận tin báo của Công ty CP bột - giấy VNT 19 về việc nhiều module điện trong nhà máy bị mất. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi trộm cắp là T.L.M.S (24 tuổi, ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, S. là công nhân bảo dưỡng của Công ty CP bột - giấy VNT 19. Lợi dụng công việc được thường xuyên tiếp cận hệ thống thiết bị điện và am hiểu kỹ thuật, S. nhiều lần lẻn đến các tủ điện trong nhà máy, tháo trộm các module điện rồi mang ra ngoài tiêu thụ.

Công nhân trộm thiết bị điện hơn 3 tỉ đồng bán lấy tiền đánh bạc- Ảnh 2.

Công ty CP bột - giấy VNT 19, có dự án nhà máy bột - giấy tổng diện tích khoảng 117 ha

ẢNH: HẢI PHONG

Tại cơ quan công an, S. khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm, lấy 145 module. Trong đó, chỉ riêng 48 module mới đã có giá thị trường hơn 3 tỉ đồng. Sau đó, S. bán số thiết bị trộm được để lấy tiền cá độ bóng đá và đánh bạc.

Công ty CP bột - giấy VNT 19, có dự án nhà máy bột - giấy tổng diện tích khoảng 117 ha, công suất giai đoạn 1 là 350.000 tấn bột giấy/nǎm; hiện đang xây dựng trên địa bàn xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) thuộc Khu kinh tế Dung Quất.

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