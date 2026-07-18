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Thời sự

Đi nhặt ve chai, thấy nhà không người lẻn vào trộm cắp

Lê Lâm
Lê Lâm
Đang đi nhặt ve chai, Đỗ Thị Nga và Sơn Thị Kim Lan thấy nhà người dân không có người nên lẻn vào trộm cắp vàng và tiền, giá trị khoảng 180 triệu đồng.

Ngày 18.7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý Đỗ Thị Nga (40 tuổi) và Sơn Thị Kim Lan (67 tuổi, cùng ở xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đi nhặt ve chai, thấy nhà không người lẻn vào trộm cắp- Ảnh 1.

Hai nghi can Nga (bên trái) và Lan cùng tang vật vụ trộm

ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.6, Nga và Lan đi xe máy đến khu vực xã La Ngà (thành phố Đồng Nai) để tìm nhặt ve chai.

Khi đi qua nhà chị Nguyễn Liễu Kỳ (ấp Suối Dzui, xã La Ngà), cả hai phát hiện nhà không có người trông coi, Lan ở ngoài cảnh giới còn Nga đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản.

Theo đó, Nga đã lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt (ước tính khoảng 180 triệu đồng). Sau đó, mang về xã Định Quán bán vàng, chia tiền nhau.

Nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã La Ngà vào cuộc điều tra, xác định Nga và Lan là nghi can nên đã tiến hành bắt giữ.

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