Đề nghị truy tố vắng mặt hướng dẫn viên tổ chức đưa 3 người trốn sang Anh

Theo Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2023, Hoàng Thanh Cương (35 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch, thường trú ở đường Lạc Long Quân, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế) đã lên kế hoạch và tổ chức cho 3 công dân Việt Nam trốn sang Vương quốc Anh.

Bị can Hoàng Thanh Cương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để qua mắt cơ quan chức năng và Đại sứ quán, Cương sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng cách lập khống và làm giả hàng loạt giấy tờ về quan hệ nhân thân, công việc, tài chính… nhằm xin cấp thị thực (visa) du lịch Anh. Thực chất, mục đích của các chuyến đi này là để nhập cảnh hợp pháp rồi bỏ trốn, ở lại lao động trái phép tại Anh.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13.4.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Cương về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo khoản 1 điều 349 bộ luật Hình sự.

Do bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 29.5.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Cương.

Đến ngày 29.9.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt bị can Hoàng Thanh Cương.

Công an TP.HCM thông báo, theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền bắt giữ và áp giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Ngay sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: 243 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân Hòa, TP.HCM; SĐT 0693.188.508. Hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Ngô Trần Tư Duy qua số điện thoại: 0982.755.572.