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Thời sự

Công an TP.HCM truy nã một phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Hoàng Huy - Trần Kha
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã một phụ nữ về hành vi làm khống hồ sơ để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 15.7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định truy nã đối với Đoàn Mộng Vân (36 tuổi, ở TP.HCM) về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Công an TP.HCM truy nã một phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài- Ảnh 1.

Đoàn Mộng Vân, đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào ngày 7.5.2024, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án do Nghiêm Minh Đạo cùng đồng phạm thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra xác định Đoàn Mộng Vân dù biết rõ Lâm Phước Nguyên không có tay nghề, chuyên môn nhưng vì động cơ vụ lợi đã trực tiếp tham gia làm khống hồ sơ việc làm cho người này tại một quán ăn trên địa bàn.

Mục đích của việc làm giả hồ sơ này nhằm giúp Nguyên nộp cho cơ quan thẩm quyền Canada để được xét duyệt cấp thị thực và giấy phép lao động trái quy định. Vân hưởng lợi bất chính 80 triệu đồng từ hành vi này. Khi công dân Lâm Phước Nguyên đến Canada vào ngày 4.5.2024 thì bị phía nước bạn phát hiện, từ chối nhập cảnh và trục xuất về nước.

Đến ngày 30.6.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Mộng Vân. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội (TP.HCM). Ngày 9.7.2026, cơ quan chức năng chính thức ban hành quyết định truy nã số 1007/QĐTN-ANĐT-Đ3 đối với Vân. 

Liên quan đến vụ án này, bị can Nghiêm Minh Đạo trước đó cũng đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài và đang bị truy nã.

Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM; điện thoại: 0693.188.508) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn (điện thoại: 0996.856.688).

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