Liên tục thay đổi tung tích, nữ bị can truy nã đặc biệt vẫn sa lưới

Ngày 22.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ (34 tuổi, trú thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, Đoàn Thị Thơ trước đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 4 điều 174 và khoản 3 điều 341 bộ luật Hình sự.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vào tháng 5.2025, Thơ đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đoàn Thị Thơ khi bị bắt giữ ẢNH: THANH LỘC

Nhận định đây là đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời quá trình truy bắt dự báo gặp nhiều khó khăn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Trong quá trình điều tra, ban chuyên án nhiều lần tổ chức xác minh, truy tìm tung tích của Đoàn Thị Thơ tại các địa phương khu vực miền Trung và Tây nguyên. Tuy nhiên, Thơ liên tục thay đổi nơi ở, sử dụng nhiều thông tin và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau để che giấu thân phận, gây không ít trở ngại cho công tác truy bắt.

Sau thời gian tập trung các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18.6.2026, ban chuyên án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì đã phát hiện và bắt giữ Đoàn Thị Thơ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng. Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.