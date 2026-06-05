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Thời sự

Công an TP.HCM bắt tài xế container là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/06/2026 17:45 GMT+7

Quá trình rà soát địa bàn phục vụ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Tân Mỹ phát hiện và bắt giữ Ngô Minh Quyễn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang hành nghề lái xe container đường dài.

Ngày 5.6, Công an phường Tân Mỹ (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Tân Mỹ phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ẢNH: CACC

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, qua công tác rà soát địa bàn, Công an phường Tân Mỹ phát hiện Ngô Minh Quyễn (39 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, hiện hành nghề lái xe container đường dài và thường xuyên xuất hiện trên địa bàn phường.

Sau khi xác minh thông tin, ngày 1.6, Công an phường Tân Mỹ thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt. Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định Quyễn thường xuất hiện tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát nên tổ chức mật phục, giám sát.

Đến khoảng 9 giờ ngày 3.6, trước số nhà 1072 Huỳnh Tấn Phát, Công an phường Tân Mỹ phát hiện và khống chế, bắt giữ Ngô Minh Quyễn. Quá trình bắt giữ bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Tại cơ quan công an, Quyễn đã khai nhận nhân thân, lai lịch và quá trình lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng. Công an phường Tân Mỹ đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho đơn vị thụ lý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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