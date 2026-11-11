Anh em song sinh nổi tiếng của bóng đá Việt Nam bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số, là ai?

Như Thanh Niên đã đưa tin, cơ quan điều tra, đường dây này do Vũ Chí Công (28 tuổi, quốc tịch Ukraine, sống tại TP.HCM) cầm đầu. Từ năm 2024, Công cùng Phạm Thành Chung mua thông tin kèo từ các trận đấu đã được dàn xếp trước ở nước ngoài, phân loại kèo có tỷ lệ thắng cao, rồi đặt cược thông qua các nhà cái quốc tế có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng hàng loạt tài khoản được thuê, mượn. Số tiền Công dùng để cá cược lên đến hàng tỉ đồng, địa bàn hoạt động trải rộng TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương khác.

Đáng chú ý, để tăng xác suất thắng cược, nhóm này còn móc nối với người trong các CLB bóng đá trong nước để chủ động dàn xếp kết quả. Theo đó, Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc đã thống nhất với Vũ Chí Công, yêu cầu một số cầu thủ Long An thi đấu dưới sức, theo kịch bản định sẵn. Hai trận đấu được cơ quan điều tra nêu cụ thể là CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 ở giải hạng nhất ngày 3.10.2025, và CLB Nam Định thắng Long An 2-0 ở Cúp quốc gia ngày 23.11.2025. Đổi lại, Công trả tiền cho cả Ngọc, Nam lẫn các cầu thủ tham gia.

Hoàng Danh Ngọc ẢNH: CLB KHARKIV

Nguyễn Thanh Hải từng là đội trưởng của CLB Long An ẢNH: CLB LONG AN





Hải "Beck" (thứ 2 từ phải sang) và những bị can khác ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam vốn là anh em song sinh nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, sinh ngày 3.4.1990 tại Thái Thụy, Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên), và cùng trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định. Danh Ngọc từng được xem là một trong những "thần đồng" sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam, lần lượt khoác áo CLB Nam Định, Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh, trước khi chuyển đến thi đấu cho CLB Long An giai đoạn 2017-2021.

Trong khi đó, Nhật Nam là cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam, từng chơi cho Nam Định, CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hòa BVN rồi Phú Thọ, giải nghệ năm 2019 trước khi trở lại thi đấu cho Phú Thọ ở giải hạng nhất năm 2021. Ở thời điểm đó, Nhật Nam từng chia sẻ dự định học bằng HLV để tiếp tục gắn bó với nghề.

Ngoài anh em song sinh họ Hoàng, cơ quan điều tra cũng xác định một số cầu thủ khác có liên quan đến đường dây, gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải, được biết đến với biệt danh Hải "Beck", là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ, từng có 5 mùa giải khoác áo CLB Đà Nẵng (2016-2021) với hơn 100 trận ra sân. Trước đó, Hải từng chơi cho CLB Long An (2011-2015), sau này tiếp tục thi đấu cho Cần Thơ, Gia Định, và mới trở lại khoác áo Long An từ năm 2025.

Bên cạnh mảng bóng đá, đường dây này còn mở rộng sang bóng rổ. Võ Hoàng Minh Nhật - một trong những người được Công thuê đặt cược - đồng thời bị xác định là người tổ chức dàn xếp một số trận đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), trong đó có trận Đà Nẵng Dragons gặp Nha Trang Dolphins hồi tháng 8 vừa qua.

Sau khi công bố kết quả điều tra, C02 đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường công tác giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm trong hoạt động bóng đá.