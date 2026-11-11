Vì sao U.23 Việt Nam luôn giành ưu thế trước U.23 Thái Lan, chiến thắng ở Pleiku có thuyết phục?

U.23 Việt Nam thắng có thuyết phục?

Trong năm 2025, đội U.23 Thái Lan đã để thua U.23 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết SEA Games 33 ngay trên sân nhà. Trước đó, tại SEA Games 31, đội U.23 Thái Lan cũng để thua U.23 Việt Nam 0-1 trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Hôm qua (10.11), đội U.23 Thái Lan tiếp tục nhận trái đắng trước U.23 Việt Nam khi thua đậm 0-3 tại giải Gia Lai Cup.

Sau trận thua, HLV của U.23 Thái Lan là Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho rằng ông không thể có được đội hình mạnh nhất do các CLB không nhả quân, đồng thời quá trình chuẩn bị quá ngắn nên lối chơi của các cầu thủ không được gắn kết. Trong khi đó, nhiều CĐV Thái Lan cho rằng đây chỉ là đội U.21 của họ nên thua cũng không có gì khó hiểu!?

Đinh Quang Kiệt (trái) mới 19 tuổi nhưng đã là trụ cột ở hàng thủ đội U.23 Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Vậy chiến thắng của U.23 Việt Nam ngày hôm qua có thực sự thuyết phục?

Có thể khẳng định một điều: Chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục! Vì sao?

Nên nhớ, các cầu thủ của U.23 Việt Nam thực chất cũng đa phần là lứa cầu thủ U.21, với các cầu thủ sinh từ năm 2005-2008. Trong đội hình ra sân của U.23 Việt Nam ở trận gặp U.23 Thái Lan, thủ môn Cao Văn Bình 21 tuổi; các hậu vệ như Đinh Quang Kiệt mới 19 tuổi, Nguyễn Lương Tuấn Khải 19 tuổi, Lê Nguyên Hoàng 21 tuổi; các tiền vệ Lê Đình Long Vũ 20 tuổi, Lê Văn Quang Duyệt 21 tuổi; tiền đạo Khoa Ngô 20 tuổi, Lê Văn Thuận 20 tuổi, Nguyễn Minh Tâm 20 tuổi. Sang hiệp 2, hai cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo (18 tuổi) và Williams Minh Hoàng (19 tuổi) được tung vào sân và tạo ra bàn nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm 11m.

Báo Thái Lan đồng loạt thất vọng sau trận thua U.23 Việt Nam: 'Voi chiến' bị áp đảo toàn diện

Người Thái cũng phải khen ngợi

Sở dĩ các cầu thủ trẻ của Việt Nam áp đảo Thái Lan là vì hầu hết đang là những trụ cột "gánh team" ở V-League, như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ ở SLNA; Lê Văn Thuận ở Ninh Bình; Quang Kiệt, Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng ở Công an TP.HCM; Minh Tâm, Gia Bảo ở HAGL. Ngược lại, các cầu thủ U.23 Thái Lan hầu hết chỉ đang chơi ở Thai League 2 hoặc Thai League 3, nếu có cũng chỉ đóng vai trò dự bị ở Thai League 1. Đơn giản vì với quy định cho phép được sử dụng 7 cầu thủ ngoại trong đội hình ra sân ở Thai League 1, các cầu thủ trẻ Thái Lan hầu như không có cửa chen chân vào giải đấu cao nhất của xứ sở chùa vàng.

Minh Tâm sẽ là tiền đạo đáng chú ý trong tương lai Ảnh: Độc Lập

Sau trận thua hôm qua, nhiều diễn đàn về bóng đá của Thái Lan đều tỏ ra thất vọng với cách làm bóng đá trẻ của nước này. Trên trang của CLB Buriram, một CĐV viết: "Hãy ngừng giấc mơ về World Cup! U.23 Thái Lan thậm chí không có cơ hội ghi bàn... Bị U.23 Việt Nam tung đến 11 cú sút trong hiệp 1 và dồn ép chỉ chơi ở nửa sân".

Trong khi đó, một trang mạng khác của Thái Lan viết: "Chấp nhận đi! Các đội tuyển trẻ tuổi của Việt Nam thực sự giỏi trong mọi lứa tuổi. Đội U.23 Việt Nam này chỉ tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi rất ngưỡng mộ họ. Họ chơi bóng kỷ luật như hệ thống quân đội. Đặc biệt là các cầu thủ trong đội này đều có thể hình tốt, mạnh mẽ và có tốc độ cao. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ giành chiến thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan. Họ có một đội hình đồng đều. Khi HLV thay đổi cầu thủ, các cầu thủ mới vào sân đều thay thế hoàn hảo".