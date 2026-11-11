U.23 Thái Lan bị truyền thông bản địa chê tơi tả: ‘U.23 Việt Nam thắng quá vượt trội’

U.23 Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-3 trước chủ nhà U.23 Việt Nam trên sân Pleiku (Gia Lai), ở trận mở màn giải giao hữu quốc tế U.23 Gia Lai Cup 2026. Theo đánh giá của Khaosod: “Đây là kết quả phản ánh khá rõ sự khác biệt giữa hai đội. Đặc biệt trong hiệp 1, U.23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận và khiến U.23 Thái Lan vất vả chịu trận”.

Ở trận đấu vào tối 10.11, Nguyễn Minh Tâm trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng bằng đầu ở các phút 17 và 45. Đến phút 87, tiền đạo Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho U.23 Việt Nam.

Ngay sau trận đấu, Thairath Online giật dòng tiêu đề: "Chúng ta ra quân hoàn toàn thất vọng. Dù vậy, hãy bàn chuyện này lần sau!".

U.23 Thái Lan (áo trắng) không thể làm khó U.23 Việt Nam ở trận ra quân, phải thua trận 0-3 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý, Thairath Online nhấn mạnh: “Thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakul chưa có điểm nào sau trận thua này. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan sẽ phải tìm cách lấy lại phong độ trong hai trận còn lại, lần lượt gặp U.23 Qatar ngày 12.11 và U.23 Singapore ngày 14.11. Họ phải nhanh chóng làm quen với điều kiện thi đấu, lấy lại phong độ để hy vọng có những màn thể hiện tốt hơn”.

Trong khi đó, Siamsport mô tả trận thua 0-3 trước U.23 Việt Nam là khởi đầu đáng thất vọng của U.23 Thái Lan tại giải đấu. Tờ báo thể thao nổi tiếng xứ chùa vàng thừa nhận chiến thắng 3-0 giúp U.23 Việt Nam có 3 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu, còn U.23 Thái Lan rơi xuống vị trí cuối bảng sau lượt trận đầu tiên.

U.23 Thái Lan thua đậm U.23 Việt Nam do không có sự chuẩn bị kỹ

Bên cạnh việc thừa nhận sự vượt trội của U.23 Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng cho rằng đội U.23 nước này phải chịu thất bại nặng nề do không có đủ thời gian chuẩn bị và tập luyện cùng nhau. Theo Ball Thai Stand: “Thất bại 0-3 phản ánh thực tế giữa hai đội. U.23 Thái Lan chưa có thời gian tập luyện cùng nhau, trong khi U.23 Việt Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Sự khác biệt về hoàn cảnh giữa hai đội là rất rõ ràng”.

Ball Thai Stand nhận xét, ở trận đấu tối 10.11, U.23 Thái Lan gần như không thể tổ chức những đợt phản công hiệu quả trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Đặc biệt, trong hiệp 1, U.23 Việt Nam kiểm soát thế trận, liên tục dồn ép và khiến hàng phòng ngự Thái Lan phải làm việc vất vả.

Ball Thai Stand cũng bình luận: “Đội hình U.23 Thái Lan có nhiều gương mặt mới, với khoảng một nửa lực lượng là những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Đây được xem là nguyên nhân khiến đội bóng chưa tìm được sự ăn ý và nhịp điệu cần thiết”.

Khoa Ngô (số 7) là một trong những cầu thủ thi đấu khá ấn tượng trên hàng công của U.23 Việt Nam trong trận gặp U.23 Thái Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, cây bút Jay Worapath cũng đưa ra lời giải thích tương tự sau thất bại của U.23 Thái Lan. Theo nhận định của ông Jay Worapath: “U.23 Thái Lan đến địa điểm thi đấu mà không có bất kỳ buổi tập huấn chung nào trước đó. Các cầu thủ đều là những gương mặt mới, khiến trận đấu với U.23 Việt Nam gần như trở thành cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá và lựa chọn đội hình”.

Jay Worapath bình luận thêm: “Tuy nhiên, những lý do về quá trình chuẩn bị không thể che lấp thực tế U.23 Thái Lan đã bị đối thủ U.23 Việt Nam áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội khách đặc biệt gặp khó trước những pha phối hợp và tấn công biên của U.23 Việt Nam, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế trong việc chống bóng bổng. U.23 Việt Nam cho thấy sự chủ động, gắn kết và hiệu quả trong cách vận hành lối chơi. Chiến thắng 3-0 cũng giúp U.23 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại Gia Lai Cup 2026, vươn lên dẫn đầu".