Đội tuyển Việt Nam được cộng bao nhiêu điểm trên bảng xếp hạng FIFA nếu thắng Đài Loan?

Đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo vị trí thứ 99 thế giới

Đội tuyển Việt Nam hạng 99 gặp đội Đài Loan hạng 176 thế giới, chênh lệch đến 77 bậc. Vì vậy, với hệ số giao hữu quốc tế cấp độ 1 của FIFA, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng ở trận này sẽ được cộng với số điểm vào khoảng 2,35 điểm.

Điều này có thể giúp "Những chiến binh sao vàng" tích lũy thêm vào số điểm hiện có trên bảng xếp hạng FIFA từ 1.231,29 điểm lên 1.233,64 điểm. Qua đó, sẽ bảo vệ chắc vị trí thứ 99 thế giới hiện có.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu thăng hạng FIFA trong đợt trận giao hữu quốc tế tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Một phần vì đội tuyển Việt Nam là đội thi đấu đợt FIFA Days tháng 11 sớm (ngày 11.11), trong khi các đối thủ cùng nhóm vị trí này thi đấu muộn hơn vài ngày, như Tajikistan (hạng 100) đấu Oman (hạng 81) vào ngày 14.11 tại King's Cup ở Thái Lan. Hay Luxembourg (hạng 101) đấu Estonia tại UEFA Nations League cũng ngày 14.11.



Vì vậy, một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đảm bảo vị trí hiện có của mình, do vẫn chưa thể vượt đội xếp ngay trên là Mozambique (hạng 98, hiện có 1.238,23 điểm). Mozambique sắp thi đấu trận vòng loại Cúp châu Phi gặp Ethiopia vào ngày 13.11 và tái đấu vào ngày 17.11.



Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể thăng hạng trong trường hợp thắng Đài Loan, và các ngày tới đội tuyển Mozambique thất bại trước Ethiopia có thứ hạng thấp hơn ở vị trí 147 thế giới. Khi đó, Mozambique sẽ bị trừ rất nhiều điểm (dự kiến trên 10 điểm). Tương tự là đội tuyển Bahrain (hạng 97, hiện có 1.240,30 điểm) nếu thua Yemen (hạng 144 thế giới).

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có thể rơi khỏi tốp 100 thế giới nếu để thua hoặc hòa đội Đài Loan. Do cách biệt khá lớn vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, một thất bại sẽ khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik bị trừ ít nhất từ 10 điểm trở lên.

Theo FIFA thống kê, trong lịch sử đối đầu trước đây, với 3 lần gặp, bao gồm 2 trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup và 1 trận giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam bất bại trước đội Đài Loan (gồm 2 thắng và 1 hòa).

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước trận gặp đội Đài Loan trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày 11.11 Ảnh: Minh Tú

Trận gặp trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày 11.11 là cuộc gặp lần thứ 4 giữa hai đội, với đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thay đổi về mặt lực lượng nhưng có ưu thế rất lớn về sân nhà và khán giả ủng hộ. Nhiều dự báo, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành chiến thắng với kết quả nhẹ nhàng để đảm bảo các mục tiêu quan trọng của mình.

Khả năng đội tuyển Việt Nam thăng hạng nếu thắng tiếp Kyrgyzstan

Trong đợt trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11, ngoài trận gặp đội Đài Loan ngày 11.11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tiếp đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) vào ngày 17.11 cùng 19 giờ và trên sân Thiên Trường.

Trước khi thi đấu trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ chứng kiến các đối thủ ở tốp 100 thế giới và đang cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thi đấu, như Trung Quốc (hạng 96) gặp Malaysia, Bahrain (97) gặp Yemen (ngày 14.11), hay Mozambique (98) gặp Ethiopia (ngày 13.11). Khi đó, kết quả các trận này sẽ có tác động đến trận đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan sau đó ít ngày.

Nếu thắng tiếp Kyrgyzstan, có thể đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng khoảng 4,68 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, có thể thăng hạng nếu các đối thủ gồm Trung Quốc, Bahrain hay Mozambique nhận các kết quả không khả quan.

Trên hết, các chiến thắng trước Đài Loan và Kyrgyzstan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy tổng cộng khoảng hơn 7 điểm vào số điểm hiện có trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, sẽ bảo đảm trước mắt vị trí trong tốp 100 hiện nay. Nếu xảy ra một kết quả hòa hoặc thua, đội sẽ rơi khỏi tốp 100 là điều chắc chắn.