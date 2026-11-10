Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á bước vào FIFA Days tháng 11 ra sao?

Cặp đấu FIFA Days Malaysia gặp Trung Quốc rất đáng xem

Theo lịch cập nhật của bảng xếp hạng FIFA thời gian thực, trận đấu Malaysia gặp đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế CFA diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11. Đây là trận đấu rất đáng xem, vì kết quả sẽ có tác động trực tiếp đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của các đội như đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới), Mozambique (98) và Bahrain (97).

Đội tuyển Malaysia (trái) gặp bất ổn về lực lượng trước trận gặp Trung Quốc trong FIFA Days tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Trung Quốc đang xếp hạng 96 thế giới, rớt đến 5 bậc so với kỳ xếp hạng hồi tháng 7. Trong FIFA Days tháng 11, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tiếp giải giao hữu với các đội vừa tầm hơn, nhằm giúp đội tuyển tìm lại hương vị chiến thắng để cải thiện vị trí bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, việc chọn các đối thủ như Malaysia (hạng 133 thế giới) và Bahrain để so tài, chưa hẳn là dễ để đội tuyển nước này có thể chắc chắn tìm được các chiến thắng như mong muốn, theo báo chí Trung Quốc dự báo.

Đội tuyển Malaysia hiện chịu ảnh hưởng rất đáng kể về mặt lực lượng. HLV Tan Cheng Hoe sau khi loại 9 cầu thủ chủ chốt từ CLB hàng đầu Johor Darul Ta'zim, thì ngay trước ngày Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) lên đường sang Trung Quốc (10.11), tiếp tục có 6 cầu thủ từ CLB Selangor xin rút lui.

Tuy nhiên, sự cố này không làm HLV Tan Cheng Hoe bất ngờ, vì nằm trong dự đoán sau khi CLB Selangor trải qua trận đấu bán kết Cúp FA Malaysia đầy căng thẳng với CLB Kuching City ngày 8.11. Ông Tan Cheng Hoe đã gọi 5 cầu thủ thay thế bao gồm Suhaimi Husin, Safwan Mazlan, Dominic Tan, Ariff Farhan và Syafiq Ahmad.

Dù thành phần đội tuyển Malaysia có nhiều xáo trộn, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có của mình. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã lường trước khả năng sẽ có cầu thủ rút lui sau các trận bán kết Cúp FA vừa qua, nên đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế. Đội tuyển Malaysia vẫn có đầy đủ nhân lực cần thiết để thi đấu tốt nhất ở các trận tại Trung Quốc".

Trong thành phần còn lại của đội tuyển Malaysia đến Trung Quốc, đáng chú ý có sự trở lại của tiền vệ Safawi Rasid. Bên cạnh đó vẫn còn những cái tên nổi bật như thủ môn Haziq Nadzli, hậu vệ Quentin Cheng, Dion Cools, Daniel Ting, các tiền đạo Fergus Tierney, Paulo Josue hay Endrick…

Đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan trong FIFA Days tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Lịch thi đấu của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á trong FIFA Days tháng 11

Trong FIFA Days tháng 11, có 6 đội tuyển khu vực Đông Nam Á không thi đấu, gồm Indonesia (hạng 116 thế giới), kế đến là Philippines hạng 136, Myanmar hạng 159, Campuchia hạng 177, Lào hạng 188 và Timor Leste đứng cuối cùng ở vị trí thứ 202.

5 đội tuyển còn lại tổ chức thi đấu, với lịch thi đấu cụ thể: Đội tuyển Singapore gặp Paraguay (ngày 13.11), gặp Brazil (ngày 17.11). Đội tuyển Malaysia gặp Trung Quốc (ngày 14.11), gặp Yemen (ngày 17.11). Đội tuyển Thái Lan gặp Brunei (ngày 14.11), gặp Oman hoặc Tajikistan (ngày 17.11).

Đội tuyển Việt Nam thi đấu giải quốc tế tại Ninh Bình, với các trận gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11 và gặp đội Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Trong khi đó, đội tuyển Brunei tưởng chừng không thi đấu FIFA Days tháng 11, nhưng giờ chót họ được Thái Lan mời dự King's Cup thay đội Bahrain. Brunei ngoài trận gặp Thái Lan ngày 14.11, họ cũng sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp Oman hoặc Tajikistan ngày 17.11.