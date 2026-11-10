Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển Việt Nam tháng 11: Ngoài FPT Play, chưa có thêm kênh phát khác

Xem các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ở đâu?

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Đài Loan vào lúc 19 giờ ngày 11.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 17.11. Xen giữa 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam là cuộc chạm trán giữa Đài Loan và Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11.

Hiện tại, FPT Play là đơn vị phát trực tiếp được công bố đối với các trận giao hữu quốc tế tại Casper Cup 2026. Ngoài nền tảng này, chưa có thêm kênh phát nào khác.

Đợt tập trung tháng 11.2026 của đội tuyển Việt Nam đang thu hút sự chú ý bởi những thay đổi đáng kể về nhân sự. Trong danh sách được HLV Kim Sang-sik công bố ngày 3.11, hàng loạt gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long đều không góp mặt.

Ở chiều ngược lại, nhiều cầu thủ trẻ cùng những nhân tố lần đầu được triệu tập xuất hiện, tạo nên một diện mạo khá khác biệt so với những đợt hội quân trước. Đáng chú ý, danh sách ban đầu gồm 23 cầu thủ, sau đó tiếp tục được bổ sung nhân sự, nâng tổng số lên 27 người.

Theo thống kê được công bố trước đợt hội quân, độ tuổi trung bình của đội tuyển lần này chỉ khoảng 24,6 tuổi. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik đang dành nhiều sự quan tâm cho lớp cầu thủ kế cận.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của các trụ cột không đồng nghĩa với việc họ đã mất vị trí trong kế hoạch dài hạn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là ban huấn luyện muốn giảm tải cho những cầu thủ đã phải thi đấu với cường độ cao trong thời gian qua, đồng thời tận dụng các trận giao hữu để đánh giá thêm những lựa chọn mới.

Việc vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028 cũng giúp đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị.

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Thay vì buộc phải duy trì một bộ khung cố định để hướng đến giải đấu lớn trong thời gian ngắn, HLV Kim Sang-sik có điều kiện thử nghiệm những phương án khác nhau.

Đây là một lựa chọn có cơ sở về mặt chuyên môn. Bởi nếu chỉ sử dụng những cầu thủ đã quen thuộc, đội tuyển có thể duy trì sự ổn định trước mắt, nhưng sẽ khó đánh giá chính xác chiều sâu lực lượng và khả năng thay thế khi các trụ cột chấn thương hoặc sa sút phong độ. Vấn đề đặt ra là những cầu thủ mới sẽ được trao cơ hội đến đâu và liệu họ có đủ khả năng cạnh tranh vị trí trong đội hình chính hay không.

Từ Lương Chí Khải đến Olaha Mạnh Đức: Cuộc cạnh tranh đang mở rộng

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của trung vệ Lương Chí Khải và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Lương Chí Khải, còn được biết đến với tên Kyle Colonna, đang khoác áo Thể Công Viettel. Sự góp mặt của trung vệ Việt kiều mang đến thêm một lựa chọn cho hàng phòng ngự, trong bối cảnh đội tuyển gặp những khó khăn về nhân sự.

Những cầu thủ như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Bình đều gặp vấn đề chấn thương, khiến ban huấn luyện phải tìm kiếm thêm các phương án thay thế.

Olaha Mạnh Đức (phải) lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia ẢNH: CLB Công an TP.HCM

Tuy nhiên, việc bổ sung một trung vệ mới không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt. Đó còn là cơ hội để kiểm tra khả năng phối hợp trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống chuyển trạng thái và tổ chức đội hình khi đối phương gây sức ép.

Một trung vệ muốn giành vị trí tại đội tuyển không chỉ cần khả năng tranh chấp, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về đọc tình huống, bọc lót và triển khai bóng từ tuyến dưới.

Trong khi đó, Olaha Mạnh Đức là trường hợp đáng chú ý trên hàng công. Tiền đạo của CLB Công an TP.HCM đã có nhiều năm thi đấu tại V-League và vừa hoàn tất những thủ tục cần thiết để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Olaha giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án ở vị trí tiền đạo, nhất là khi một số nhân tố tấn công quen thuộc chưa thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu tại V-League không tự động bảo đảm khả năng thích nghi với môi trường đội tuyển.

Một tiền đạo có thể phát huy tốt khả năng săn bàn tại CLB, nhưng khi lên đội tuyển, anh phải làm quen với cách di chuyển, phối hợp và yêu cầu chiến thuật khác. Vì vậy, những trận giao hữu sắp tới sẽ là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá mức độ hòa nhập của Olaha, thay vì chỉ nhìn vào thành tích của anh ở giải quốc nội.

Bên cạnh 2 gương mặt này, những cầu thủ như Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Lê Phát cũng được trao cơ hội.

Sự xuất hiện của các tân binh ở nhiều vị trí cho thấy phạm vi thử nghiệm không chỉ giới hạn ở một tuyến. Đội tuyển đang mở rộng nguồn nhân sự từ hàng phòng ngự, tuyến giữa đến hàng công. Nhưng mở rộng lực lượng mới chỉ là bước đầu. Bài toán khó hơn là tìm ra những cầu thủ đủ khả năng duy trì phong độ và đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế.

Lớp cầu thủ trẻ có thể thay đổi diện mạo đội tuyển?

Bên cạnh những tân binh, đợt tập trung tháng 11 còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều cầu thủ từng thi đấu ở các cấp độ trẻ quốc gia.

Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thái Quốc Cường hay Phạm Minh Phúc là những cái tên đáng chú ý trong quá trình làm mới lực lượng. Đặc biệt, hàng công của đội tuyển lần này có nhiều cầu thủ trẻ, mở ra khả năng thử nghiệm những phương án tấn công giàu tốc độ và năng lượng.

Đình Bắc vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đây là yếu tố có thể mang lại khác biệt trong cách vận hành lối chơi. Với những cầu thủ trẻ, lợi thế thường nằm ở khả năng di chuyển, cường độ hoạt động và sự sẵn sàng tham gia pressing.

Tuy nhiên, tốc độ và thể lực chỉ là một phần của bóng đá hiện đại. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, điều quan trọng không kém là khả năng đưa ra quyết định chính xác trong những thời điểm chịu áp lực cao.

Một cầu thủ có thể chơi nổi bật ở giải trẻ, nhưng khi đối đầu những hậu vệ giàu kinh nghiệm, khoảng trống để xử lý bóng sẽ ít hơn, thời gian quan sát cũng bị thu hẹp. Đó là lý do quá trình chuyển tiếp từ bóng đá trẻ lên đội tuyển quốc gia luôn đòi hỏi thời gian. Với HLV Kim Sang-sik, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với việc thay thế ngay những trụ cột đang có.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể xây dựng một nhóm cầu thủ kế cận đủ khả năng cạnh tranh và sẵn sàng được sử dụng khi cần thiết. Một đội tuyển có chiều sâu không chỉ cần 11 cầu thủ tốt nhất, mà còn phải có những phương án thay thế đủ chất lượng.

Nếu các cầu thủ trẻ chứng minh được năng lực, họ sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực lên những người đang giữ vị trí chính thức. Và chính sự cạnh tranh ấy mới có thể thúc đẩy chất lượng đội tuyển trong dài hạn.

HLV Kim Sang-sik đang trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn vào danh sách tập trung tháng 11, có thể thấy HLV Kim Sang-sik đang chủ động mở rộng lực lượng và tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sẽ là quá sớm nếu khẳng định đây là một cuộc chuyển giao thế hệ toàn diện. Bởi những trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức hay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm khác vẫn có vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn, và việc họ vắng mặt ở một đợt giao hữu chưa đủ để kết luận về tương lai tại đội tuyển.

Một cuộc chuyển giao thực sự chỉ diễn ra khi những cầu thủ mới không còn đơn thuần được triệu tập để thử nghiệm, mà bắt đầu giành được vị trí ổn định trong đội hình chính. Điều đó đòi hỏi quá trình cạnh tranh kéo dài, những màn thể hiện thuyết phục và sự phù hợp với triết lý của ban huấn luyện.