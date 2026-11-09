Báo Indonesia chỉ trích đội nhà không chịu đấu FIFA Days, sẽ khó bắt kịp đội tuyển Việt Nam

Indonesia vẫn phải chờ cơ hội để bắt kịp vị trí của đội tuyển Việt Nam

Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tháng 10, đội tuyển Indonesia tăng 2 bậc lên hạng 116 thế giới, xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á và 21 châu Á. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lập tức đặt mục tiêu cho đội nhà tiếp tục tiến vào tốp 100 thế giới, ít nhất phải vượt qua vị trí thứ 99 của đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ.

Với đội tuyển Indonesia (áo đỏ) hy vọng bắt kịp vị trí đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trở nên khó khăn, sau khi bị hủy các trận FIFA Days tháng 11 phải tập luyện trong nước Ảnh: Ngọc Linh

Ở khu vực Đông Nam Á, hiện đội tuyển Thái Lan vẫn duy trì vị trí số 1, hạng 93 thế giới và 14 châu Á, tích lũy số điểm 1.251,42 trên bảng xếp hạng FIFA. Xếp tiếp theo là đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới và 17 châu Á), tích lũy 1.231,29 điểm. Với Indonesia điểm tích lũy cũng tăng đáng kể sau FIFA Days tháng 9 và 10, lên 1.166,50 điểm.

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Thái Lan tổ chức King's Cup với 2 trận gồm gặp đội Brunei (hạng 196 thế giới ngày 14.11) và trận gặp Oman (hạng 81 thế giới) hoặc Tajikistan (hạng 100 thế giới) vào ngày 17.11.

Đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu giải quốc tế tại Ninh Bình, với các trận gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11 và Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Đội xếp thứ 4 khu vực Đông Nam Á là Malaysia (hạng 133 thế giới và 23 châu Á, điểm tích lũy 1.102,09), thi đấu hai trận gồm gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 14.11 và gặp Yemen ngày 17.11.

Trong khi đó, kế hoạch của đội tuyển Indonesia bị đổ bể vào phút chót khi các trận đấu ở Trung Đông bị hủy. PSSI nỗ lực tìm đối thủ thay thế, trong đó họ đã liên hệ để tổ chức ít nhất một trận đấu với đội Hồng Kông với hy vọng tiếp tục cải thiện điểm số FIFA, nhưng đã bị đối thủ từ chối thẳng thừng.

Việc không có trận đấu nào trong FIFA Days tháng 11, khiến PSSI đành phải tổ chức một đợt tập luyện trong nước cho các cầu thủ kéo dài 7 ngày tại Bali.

Theo CNN Indonesia, các kế hoạch thi đấu đổ bể này khiến đội tuyển Indonesia dù là đội vô địch khu vực FIFA ASEAN Cup, vẫn không có trận đấu nào để tiếp tục rèn quân. FIFA Days thông thường là dịp để các đội tuyển sẽ có cơ hội thi đấu, như trong tháng 11 này là 2 trận. Vì vậy, việc bỏ phí cơ hội, bên cạnh các yếu tố chuyên môn cũng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Indonesia bể kế hoạch thi đấu trong FIFA Days tháng 11 sau khi vô địch FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Indonesia là đội có vị trí cao nhất ở Đông Nam Á không thi đấu

Có tổng cộng 6 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á vì các lý do khác nhau không tổ chức thi đấu ở FIFA Days tháng 11. Trong đó, đội tuyển Indonesia có vị trí cao nhất (116), kế đến là Philippines ở vị trí thứ 136, Myanmar hạng 159, Campuchia hạng 177, Lào hạng 188 và Timor Leste đứng cuối cùng ở vị trí thứ 202.

Đây là năm thứ hai liên tiếp (2025 và 2026) đội tuyển Indonesia không có lịch thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 11, theo CNN Indonesia.

Báo này cũng chỉ ra, các đội tốp đầu khu vực đều thi đấu xuyên suốt, như đội tuyển Việt Nam có hai trận gặp đội Đài Loan và Kyrgyzstan trên sân nhà, hứa hẹn sẽ giành các kết quả tốt để tiếp tục đà tiến trên bảng xếp hạng FIFA của mình.

Thái Lan cũng đấu King's Cup sân nhà, trong đó một trận cầm chắc chiến thắng vì chỉ gặp Brunei quá dưới cơ. "Voi chiến" sẽ có cơ hội giành nhiều điểm ở trận sau khi gặp Oman hoặc Tajikistan.

Ngay cả đội tuyển Singapore cũng gây sự chú ý rất lớn khi tổ chức giải đấu đình đám ở FIFA Days tháng 11 trên sân nhà, quy tụ các đội hàng đầu thế giới đến thi đấu gồm Brazil, Nhật Bản và Paraguay. Singapore sẽ gặp Paraguay ngày 13.11 và Brazil ngày 17.11. Còn Malaysia tham dự giải quốc tế ở Trung Quốc, cũng theo CNN Indonesia.