Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: M.U rơi vào nhóm chí nguy, Man City mất tốp 2

M.U có 1 điểm đầy may mắn

Màn so tài giữa M.U và Aston Villa, diễn ra rạng sáng 9.11 là trận đấu muộn nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh. Trước khi trận đấu này diễn ra, M.U đã rơi xuống vị trí thứ 19 khi các đội như Sunderland, Nottingham Forest đều giành 3 điểm. Chính vì thế, “Quỷ đỏ” cần một chiến thắng để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tuy nhiên, mục tiêu giành 3 điểm của M.U đã bị dội gáo nước lạnh chỉ sau 5 phút thi đấu. Dù có lợi thế sân nhà nhưng thầy trò HLV Carrick nhập cuộc bị động đến khó tin, phải thủng lưới 2 lần. Những người lập công cho Aston Villa là Alysson và Nicolas Jackson.

M.U (áo đỏ) tiếp tục trải qua trận đấu khó khăn dù được chơi trận sân nhà ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Aston Villa có liên tiếp 2 bàn ở khoảng thời gian đầu hiệp, dẫn trước 4-2. Tuy nhiên, đến các phút 90+2 và 90+6, lần lượt Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu lập công, giúp M.U có trận hòa 4-4.

Chỉ giành 1 điểm trên sân nhà, M.U có 8 điểm sau 10 trận, đứng thứ 18. “Quỷ đỏ” bằng điểm với đội xếp thứ 19 là Sunderland nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa có 13 điểm, đứng thứ 10.

Tốp đầu có nhiều bất ngờ

Ở tốp đầu, bất ngờ đã xảy ra khi Brighton hiện đã vượt qua Man City (21 điểm) để vươn lên xếp thứ 2. Tại vòng đấu này, Brighton được thi đấu trên sân nhà và đánh bại Brentford 2-0. Sau 10 trận, Brighton có 22 điểm, kém đội dẫn đầu là Arsenal 5 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau vòng đấu thứ 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Brighton tiếp tục chuỗi trận thăng hoa, vươn lên đứng thứ 2 ẢNH: REUTERS

Trên sân The Light, bất ngờ cũng xảy ra khi đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Sunderland đánh bại Chelsea 1-0. Người giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm ở trận này là Enzo Le Fee với cú đá phạt đền thành công phút 36. Sunderland hiện có 8 điểm, xếp thứ 19. Phía đối diện, Chelsea có 16 điểm, đứng thứ 5.

Trong khi đó, trên sân Selhurst Park, Liverpool có trận thắng dễ dàng 3-1 trước đội chủ nhà Crystal Palace. Việc tung ra đội hình mạnh nhất giúp Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 2 hiệp đấu, có đến 17 lần dứt điểm. Phút 40, Alexis Mac Allister đánh đầu đẹp mắt, mở tỷ số cho Liverpool. Sang hiệp 2, Florian Wirtz và Isak lập công, giúp Liverpool dẫn trước 3-0. Mãi đến phút 90+5, Eddie Nketiah mới ghi bàn danh dự cho Crystal Palace.

Với 3 điểm ở trận đấu này, Liverpool đã có 18 điểm sau 10 trận, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace có 7 điểm, đứng cuối bảng.