Tan hoang bóng đá thành Manchester

K ỊCH BẢN KHÔNG TƯỞNG

Trước khi gặp Aston Villa ở trận đấu muộn nhất của vòng vừa qua, M.U đã rơi vào nhóm rớt hạng. Nếu "Quỷ Đỏ" không thể ngoi lên từ nay đến cuối mùa bóng, và nếu hình phạt "114 tội" được ban hành cho Manchester City trong mùa bóng này, thì khả năng cao là cả "Man Đỏ" (M.U) lẫn "Man Xanh" (Man.City) đều sẽ rớt hạng.

Man.City (trái) lẫn M.U (phải) đều đang gặp khó khăn ở mùa bóng năm nay ảnh: AFP

Tình hình nguy ngập đến nỗi, giới hâm mộ bóng đá thành Manchester giờ phải nhìn vào những câu chuyện ngoài sân cỏ để tìm kiếm hy vọng. Thật trớ trêu khi bây giờ "Man Xanh" trở thành lý do để "Man Đỏ" hy vọng trụ hạng, và ngược lại.

Với M.U, hy vọng ấy là Man.City sẽ bị trừ rất nhiều điểm để rốt cuộc thì M.U chỉ phải cố tránh 2 suất rớt hạng còn lại. Với Man.City, hy vọng ấy là vấn đề chính trị hoặc kinh tế bóng đá. Nếu M.U thật sự đối diện nguy cơ rớt hạng, các nhà tổ chức giải Ngoại hạng Anh có thể "nương tay" khi ban hành hình phạt cho Man.City. Chứ chẳng lẽ giải bóng đá… thu tiền nhiều nhất thế giới lại chấp nhận mất hẳn sức hút và thất thu to, khi thành phố Manchester không còn đại diện nào.

Đấy là những câu chuyện về sau này. Trước mắt, người ta từng cho rằng khả năng bị phạt nặng đã vô tình trở thành động lực kích hoạt sức mạnh chuyên môn cho Man.City. Mọi cầu thủ đều cố gắng chơi bóng một cách hay nhất có thể, để chuẩn bị cho tình huống lập tức chuyển nhượng ngay sau mùa này. HLV Enzo Maresca cũng phải tạo dựng uy tín, và ông quả đã làm nên lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên khởi đầu mùa bóng ở một CLB mới với thành tích toàn thắng 7 trận đầu tiên. Man.City có thể phải rớt hạng, thậm chí bị "xóa sổ". Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn phải là đội bóng hay nhất nước Anh, với bằng chứng thuyết phục là lối chơi và thành tích trên sân.

Ngay lúc này, kịch bản hết sức tốt đẹp ấy cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Man.City trở thành đội bóng đầu tiên sau hơn trăm năm toàn thắng 7 trận đầu tiên ở giải vô địch Anh, rồi lại thua liền 3 trận kế tiếp. Trận thua mới nhất, cũng là thảm hại nhất: thua cả Nottingham Forest - đối thủ chỉ nằm trong nhóm rớt hạng ở thời điểm bóng lăn.

Đ IỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI M AN .C ITY ?

Từ chỗ dẫn đầu tuyệt đối, bỏ xa đối thủ cạnh tranh duy nhất là Arsenal 3 điểm, bây giờ Man.City đã tụt hẳn về phía sau, kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Các đội liên tiếp đánh bại Man.City trong 3 vòng đấu vừa qua - Aston Villa, Brighton, Nottingham Forest - đều không phải là ứng viên vô địch, cũng chẳng hề có tên trong hàng ngũ "Big 6". Khi thua Nottingham Forest 1-3 ở vòng đấu cuối tuần qua, Man.City thủng lưới 2 bàn chỉ trong 18 phút đầu.

Hàng thủ lỏng lẻo và mọi vị trí trong đội hình đều rớt phong độ - đấy là các đặc điểm dễ nhìn ra nhất khi Man.City chơi bóng ở thời điểm này. Giới hâm mộ Nottingham Forest hát vang trên khán đài: "Ước gì chúng tôi được đá với các bạn hằng tuần". Theo bảng điểm của tờ báo Manchester Evening News, không có cầu thủ nào của Man.City đạt điểm cao hơn 5/10 trong trận gặp Nottingham Forest. Josko Gvardiol chỉ được điểm 3/10. Ruben Dias, Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye được điểm 4/10.

Với các cầu thủ phòng ngự, phong độ sa sút là yếu tố đi liền với sai lầm cá nhân. Chỉ trong vòng 6 phút đầu, Gvardiol để mất bóng đến 3 lần - số liệu thật khó hình dung. Một trong những pha bóng ấy dẫn đến bàn thua. HLV Maresca đành phải rút Gvardiol ra khỏi sân ngay khi hiệp đầu khép lại. Nhưng nhìn chung thì cả thủ môn Gianluigi Donnarumma lẫn 3 hậu vệ còn lại - Andukodir Khusanov, Marc Guehi, Ruben Dias - cũng đều kém cỏi.

Mặt khác, hàng thủ Man.City tan hoang không chỉ vì phong độ cá nhân. Khoảng cách quá lớn giữa các hậu vệ biên và trung vệ "giúp" Nottingham Forest dễ dàng tạo sóng gió, cả trong tấn công lẫn phản công. Đấy là cái thua về chiến thuật. Còn về tinh thần thi đấu, các cầu thủ Man.City chạy ít hơn đối phương đến… 6 km. Đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm, Man.City thua một đối thủ trong nhóm rớt hạng (ở thời điểm bóng lăn) với cách biệt 2 bàn trở lên.