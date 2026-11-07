Nóng trận FIFA Days Malaysia gặp chủ nhà Trung Quốc, chuyên gia cảnh báo HLV Tan Cheng Hoe

Đội tuyển Malaysia không đến Trung Quốc để thử nghiệm

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Malaysia thi đấu hai trận gồm gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 14.11 và gặp Yemen ngày 17.11. Tuy nhiên, trong danh sách triệu tập của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia), HLV Tan Cheng Hoe bất ngờ loại toàn bộ số cầu thủ chủ chốt của CLB hàng đầu Johor Darul Ta'zim (JDT).

HLV Tan Cheng Hoe nhận cảnh báo, đội tuyển Malaysia không đến Trung Quốc để thử nghiệm đội hình, mà phải nỗ lực giành chiến thắng Ảnh: Ngọc Linh

Điều này khiến chuyên gia bóng đá Malaysia, Zulakbal Abd Karim đã đưa ra lời cảnh báo. Ông cho rằng: "Dù HLV Tan Cheng Hoe có thể tận dụng việc thiếu vắng một số trụ cột để biến đợt tập trung trong khuôn khổ FIFA Days này thành một giai đoạn thử nghiệm nhằm đánh giá các thành viên khác trong đội hình. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia không thể đến Trung Quốc chỉ để thử nghiệm đội hình. Việc giành các kết quả tốt nhất phải đặt lên hàng đầu. Lợi ích của đội tuyển là cần cải thiện thứ hạng FIFA để có vị trí thật tốt trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030".

"Làm thế nào để đội tuyển quốc gia cải thiện chất lượng thi đấu khi thiếu vắng nhiều ngôi sao trong đội hình? Có lẽ HLV đang muốn thử nghiệm với các cầu thủ khác. Tác động của việc này vẫn còn là một dấu hỏi đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thử nghiệm này cũng có thể mang lại những kết quả tích cực. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn nên giữ thái độ lạc quan. Hy vọng rằng ông Tan Cheng Hoe sẽ thu hoạch được những điều giá trị từ các thử nghiệm này, vì lợi ích của đội tuyển Malaysia", ông Zulakbal Abd Karim chia sẻ thêm.

Trong thành phần của đội tuyển Malaysia sắp đến Trung Quốc, HLV Tan Cheng Hoe loại các ngôi sao từ JDT như Bergson Da Silva, Arif Aiman Hanapi, Manuel Hidalgo, Stuart Wilkin, Brad Tapp và La'Vere Corbin-Ong, những nhân tố chủ chốt của Harimau Malaya tại FIFA ASEAN Cup vừa qua.

Trong đó, Bergson, cầu thủ nhập tịch lần đầu khoác áo đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup, đã trở thành chân sút hàng đầu với 4 bàn thắng, theo sau là Arif Aiman (2 bàn) và Stuart (1 bàn). Trong tổng số 10 bàn thắng mà đội tuyển Malaysia ghi được tại giải này, ba trụ cột đến từ JDT đã đóng góp tới 70% số bàn thắng.

Vì vậy, việc không có số cầu thủ này đã khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng, cho rằng đội tuyển có thể đánh mất cơ hội quan trọng để tiếp tục đà tiến như vừa qua. Chưa kể, còn có thể đánh mất lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là cơ hội tìm vé trở lại Asian Cup năm 2032 và tiến xa ở vòng loại World Cup 2030.

Đội tuyển Malaysia (trái) gặp Trung Quốc trong FIFA Days tháng 11, sau thành công tại FIFA ASEAN Cup với thành tích bất bại Ảnh: Ngọc Linh

Chuyên gia Zulakbal Abd Karim cũng chỉ ra việc bỏ lỡ các đợt tập trung FIFA Days để triệu tập cầu thủ tốt nhất, sẽ khiến đội tuyển Malaysia đánh mất đi cơ hội xây dựng đội hình tốt nhất của mình.

Các đội tuyển trong khu vực, như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đều triệu tập cầu thủ tốt nhất ở dịp này để thi đấu nhằm cải thiện thứ hạng FIFA. "Hơn nữa, những đối thủ sắp tới - chẳng hạn như Trung Quốc - đều là những đội bóng chất lượng với thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể vị trí của mình", ông Zulakbal Abd Karim nhấn mạnh thêm.

Cuộc đua vị trí bảng xếp hạng FIFA của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á

Đội tuyển Thái Lan được dự đoán vẫn có thể duy trì hoặc thăng hạng so với vị trí thứ 93 thế giới và số 1 Đông Nam Á sau FIFA Days tháng 11. "Voi chiến" chỉ gặp Brunei (hạng 196 thế giới ngày 14.11) tại King's Cup tổ chức tại tỉnh Sisaket. Sau đó là trận gặp Oman (hạng 81 thế giới) hoặc Tajikistan (hạng 100 thế giới) nếu giành quyền vào chung kết giải vào ngày 17.11.

Đội tuyển Việt Nam tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) thi đấu giải quốc tế tại Ninh Bình, với các trận gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11 và Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik nếu giành chiến thắng các trận này, trước mắt sẽ đảm bảo vị trí hiện nay trong tốp 100 thế giới. Họ cũng sẽ có cơ hội thăng hạng, nếu các đối thủ xếp ngay trên là Trung Quốc (96 thế giới) và Bahrain (97 thế giới) có các kết quả không thuận lợi ở FIFA Day tháng 11. Đội tuyển Trung Quốc ngoài trận gặp Malaysia ngày 14.11, họ cũng gặp trực tiếp Bahrain vào ngày 17.11 trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế CFA.

Với đội tuyển Indonesia, chính thức không thi đấu trận nào ở FIFA Days tháng 11 vì không tìm được đối thủ thay thế sau khi các trận ở Trung Đông bị hủy. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 7.11 thông báo, họ sẽ tổ chức đợt tập luyện 7 ngày với đa số các cầu thủ trong nước tại Bali.