Messi chấm dứt tin đồn chia tay Inter Miami, Ronaldo rời Al Nassr vào năm 2027

Liên tiếp tin đồn Messi trở về Argentina khoác áo Newell's Old Boys

Báo chí Argentina các ngày gần đây tiếp tục thông tin, không chỉ có Messi, mà người bạn thân của anh là tiền vệ Rodrigo De Paul cũng sẽ trở về Argentina thi đấu từ tháng 1.2027.

Tuy nhiên, Fabrizio Romano khẳng định trên kênh DAZN Football ngày 7.11: "Hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào như vậy sẽ xảy ra. Messi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Inter Miami, gia đình anh cũng vậy. Anh sẽ tiếp tục gắn bó với CLB đến năm 2028 và có thể là lâu hơn nữa".

Messi gắn bó với Inter Miami ít nhất đến tháng 12.2028, theo Fabrizio Romano Ảnh: Reuters

Messi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami cách đây một năm, với thời hạn đến tháng 12.2028 khi anh ở độ tuổi 41. Còn De Paul có hợp đồng đến tháng 12.2029. Chỉ có Suarez sắp hết hạn hợp đồng vào tháng 12 tới đây.

Vì vậy, khả năng Messi sớm chia tay Inter Miami là cực kỳ thấp, không như tin đồn từ báo chí Argentina các ngày qua. Thông tin này cũng đã xuất hiện cách đây không lâu, nhưng tiếp tục được khơi lại.

Fabrizio Romano cũng nhấn mạnh: "Messi không lên kế hoạch cho sự trở lại CLB Newell's Old Boys, đội bóng anh hâm mộ từ thuở nhỏ, mà hoàn toàn tập trung vào Inter Miami. Messi muốn tiếp tục đến năm 2028 và có thể xa hơn, sẽ được quyết định sau. Hoàn toàn không có cuộc đàm phán nào về việc Messi trở lại khoác áo Newell's Old Boys.

Messi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Inter Miami, gia đình anh cũng vậy. Trước mắt, Messi muốn hoàn tất hợp đồng hiện tại, sau đó tùy thuộc vào đánh giá trong tương lai để có thể kéo dài hơn".

Trong khi đó, thông tin De Paul chia tay Inter Miami vào đầu tháng 1.2027 cũng khó xảy ra, khi tiền vệ này vẫn còn hợp đồng dài hạn. Theo báo chí Mỹ, chỉ có Suarez sắp hết hạn hợp đồng, nhưng danh thủ người Uruguay này đang đàm phán gia hạn và đã đạt thỏa thuận ký thêm 2 năm nữa đến tháng 12.2028. Đây cũng là thời điểm Messi kết thúc hợp đồng hiện tại với Inter Miami.

Messi, Suarez và De Paul đang tập trung vào trận đấu cuối mùa giải MLS khi Inter Miami tiếp Charlotte FC lúc 4 giờ ngày 8.11 trên sân nhà. Sau đó, họ sẽ bước vào vòng đấu play-off bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup. Messi đang đặt mục tiêu ghi thêm 13 bàn nữa trong trận còn lại và các trận tại vòng play-off MLS Cup sắp tới, để có thể cán mốc 950 bàn chính thức trong sự nghiệp trong năm 2026.

Liệu Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu sớm hơn Messi? Ảnh: Reuters

Ronaldo thi đấu mùa giải cuối với Al Nassr

Theo báo chí Ả Rập Xê Út, sau khi thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha và khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, Ronaldo cũng đã thông báo cho ban lãnh đạo CLB Al Nassr, rằng đây sẽ là mùa giải cuối của anh với đội bóng.

Ronaldo còn hợp đồng với nhà đương kim vô địch Saudi Pro League, Al Nassr, cho đến mùa hè năm 2027, khi đó anh sẽ 42 tuổi.

"CLB Al Nassr vẫn đang nỗ lực thuyết phục Ronaldo gia hạn hợp đồng sau mùa giải hiện nay kết thúc. Họ cũng đề xuất tổ chức một trận đấu vinh danh hoành tráng, xứng tầm với sự nghiệp của Ronaldo, cũng như những đóng góp mà anh đã mang lại cho CLB kể từ khi gia nhập. Tuy nhiên, việc Ronaldo có tiếp tục với Al Nassr hay không vẫn đang bỏ ngỏ", trang 365Scores Arabic cho biết.

Ronaldo gia nhập Al Nassr từ mùa 2022 - 2023 đến nay đã trải qua 5 mùa giải. Họ cùng nhau giành chức vô địch Saudi Pro League ở mùa trước. Tại Al Nassr, Ronaldo nhận mức lương kỷ lục thế giới lên đến 250 triệu USD/mùa giải.